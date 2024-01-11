二手慘況：海怡四房910萬沽 平過10年前

移民平價賣樓個案續現，鴨脷洲海怡半島套四房單位，劈價後僅以約910萬元轉售，跌穿10年前水平。

中原盧鏡豪表示，上址為5座高層A室，實用面積約721方呎，望避風塘海景，業主經已移民，叫價約1,150萬元，惟放盤多時仍未獲承接，終勁減約240萬元沽出，呎價約12,621元。根據紀錄，一個同類型單位於2014年曾以930萬元易手。

龍豐兩房僅300萬成交 新界細價盤價格同樣大倒退，利嘉閣黃靜顏稱，上水龍豐花園B座高層4室，實用面積約312方呎，兩房間隔，劈價約220萬元，僅以300萬元成交，呎價約9,615元。售價料為屋苑近10年低位。

樓價下滑，市場蝕讓個案動輒虧損逾百萬元。中原楊文傑指出，鰂魚涌康景花園C座高層5室以約735萬元成交，呎價13,125元，原業主持貨約3年帳蝕約136萬元。

美聯劉志偉稱，大角咀港灣豪庭2座中層D室海景兩房戶，成交價約595萬元，呎價約17,500元，不足4年貶值約105萬元。中原柯勇指出，將軍澳新都城2期10座低層C室兩房單位，僅以約498萬元易手，呎價約13,719元，2020年5月至今跌價約116萬元。

愉景花園銀主貨低26%拍出 此外，拍賣場亦出現超筍銀主盤成交，忠誠拍賣昨拍賣售出大圍愉景花園C座低層4室，實用面積約688方呎，套三房間隔，開價580萬元，獲3組買家搶高至598萬元拍出，較網上銀行估價低約26.4%，呎價僅約8,692元，料為屋苑呎價逾9年低位。資料顯示，該座一個中層同室戶2020年售價達千萬元，反映現已跌價超過四成。