辣稅交投兩年新高

上月錄377宗增45% 涉款升五成 受政府減辣帶動，上月須付辣招稅的物業成交量按月大增約45.6%至377宗，創2022年1月後新高，涉及稅款約3.32億元，更漲約49.2%。同時，有不少投資者入市，有收租客以355萬元低價掃入大埔中心兩房單位，黃大仙現崇山重磅業主則以近7年最低價，增持同屋苑銀主盤。

根據稅務局資料，上月各項辣招稅同時上升，額外印花稅的住宅成交及稅款期內錄6宗及約651.8萬元，按月分別上升約5倍及逾20.7倍最顯著。

去年12月須付買家印花稅的住宅成交共有60宗，稅款約7,780萬元，按月亦增約76.5%及約89.3%。而同期共錄311宗涉及新住宅從價印花稅的成交，按月升約38.8%，稅額約2.48億元，增幅約36.8%。

大埔中心貶35%售收租客 回顧2023年全年，各項辣招稅收共約59.89億元，按年增約0.7%，物業成交錄2,814宗，創10年新低，按年減少約5.5%。去年通關後須付買家印花稅住宅成交錄678宗，按年多40宗，稅款約20.3億元，按年漲約18.5%，屬同期最大升幅。

減辣後入市成本降低，加上樓價下跌，吸引投資者入市。中原吳華彩表示，大埔中心5座高層C室，實用面積約313方呎，減價43萬元，獲區內客購入收租，料租金回報率逾4厘，呎價約11,342元，該單位同層曾發生事故，原業主持貨約6年帳蝕195萬元，貶值約35.5%。

該物業成交價較個別銀行估價低約13.8%。美聯梁葦姮指，同座低層C室獲首置客議價後以378萬元承接，約4年帳蝕112萬元。

重磅業主800萬買現崇山 利嘉閣李嘉輝稱，現崇山6A座中層B室銀主盤，實用面積約567方呎，新買家於同屋苑持有多個單位，仍以800萬元購入收租，呎價約14,109元，同創2017年後新低價。該行王梓岐指，東涌東環5B座低層9室，新買家見兩房價比一房更抵，即以518萬元買入投資，呎價約11,092元。

美聯李頌賢表示，薄扶林碧瑤灣30座中層四房戶剛以3,450萬元易手，呎價約16,281元，較同類型單位對上成交跌價逾10%，新買家為喜來登旺舖主席女兒任靄婷，其雖已移居海外，仍斥資入市作長線投資。

外地專才入市的辣稅「先免後徵」，增加樓市需求。美聯黃國輝稱，沙田河畔花園D座極高層1室兩房戶，獲內地客以370萬元購入，呎價約13,755元，單位約4年帳面跌價108萬元。

近年辣招稅交易統計