●香港證監會警示公眾，須提防騙徒冒認證監會高層，包括其主席雷添良及市場監察部執行董事梁仲賢所發出的即時文字訊息，提醒大眾要慎防冒名騙局，如有自稱證監會職員的人士要求匯款，切勿進行交易，有懷疑可透過電郵聯絡證監會，並已將事件轉交執法部門。