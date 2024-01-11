簡訊一覽
●香港證監會警示公眾，須提防騙徒冒認證監會高層，包括其主席雷添良及市場監察部執行董事梁仲賢所發出的即時文字訊息，提醒大眾要慎防冒名騙局，如有自稱證監會職員的人士要求匯款，切勿進行交易，有懷疑可透過電郵聯絡證監會，並已將事件轉交執法部門。
●香港交易所(00388)昨日與西安市人民政府簽署合作備忘錄，將設立雙方溝通合作機制，包括開展面向西安市政府及所屬部門和企業的專題講座，以及交流兩地資本市場發展規劃等最新動態，以共同支持西安市企業到香港上市。
●中糧家佳康(01610)公布，去年生豬出欄量累計達520萬隻，按年增加26.73%。上月商品豬銷售均價為每公斤13.9元人民幣，按年跌25.98%；生鮮豬肉銷量為2.45萬噸，按年減少2.77%。
●裕元集團(00551)上月綜合經營收益淨額6.4億美元，按年升1.6%；去年全年綜合累計經營收益淨額78.9億美元，按年跌12%。
●世紀聯合(01959)公布，旗下廣東世紀聯合新能源與召車平台滴滴出行旗下的小桔新能源簽訂戰略合作框架協議，雙方在大灣區的新能源汽車充電服務系統及營運建設領域展開深入合作，直至2029年1月9日。
●建設銀行(00939)公布，因工作調動，崔勇已向董事會提出辭呈，辭去執行董事、副行長、董事會戰略發展委員會委員，以及風險管理委員會委員的職務。
●法國巴黎銀行據報在過去6個月於香港、新加坡和台灣等地進行招聘活動，招聘了約20名銀行家，以擴大亞洲的財富管理業務。
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