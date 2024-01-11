SEC：未批比特幣ETF上市

美國證券交易委員會（SEC）於社交媒體平台X（前稱Twitter）的帳號一度遭盜用，並發放了「批准比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）上市」的假消息，引發市場關注。

X帳號被盜 Bitcoin波動 比特幣價格大幅波動，一度飆升至接近4.8萬美元的水平，其後又顯著回落，插穿4.5萬美元。

在發現帳戶遭到入侵後，SEC隨即刪除了該則假消息貼文並作出澄清，又表示將與執法部門合作調查今次事件。另外，SEC主席亨斯勒（Gary Gensler）亦透過其個人社交媒體幫助澄清消息，多家媒體亦證實SEC尚未批准比特幣現貨ETF。

涉事平台X在經初步調查後稱，今次事件並非由於系統漏洞引發，而是有身份不明者掌握了與SEC帳戶相連的手機號碼，而在事發期間，該帳戶亦未有啟用雙重認證功能。X的安全團隊亦建議，所有用戶都應該啟用雙重認證的防盜功能。

著名經濟學家Peter Schiff表示，今次事件證明即使比特幣現貨ETF獲批，對於幣價的提振也可能不會達到投資者預期，他又建議持貨者盡早沽清離場。

根據資料，目前已有10多家基金公司遞交了發行比特幣現貨ETF的申請，市場普遍預期很快就會有結果。然而，今次事件發生後，外界揣測SEC有機會因為擔心市場操控行為而推延審批工作，甚至拒絕現時手頭上的所有申請。