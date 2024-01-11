黃金ETF連續7個月走資 北美亞洲續掃

雖然聯儲局並未出手減息，不過黃金市場已經「先行一步」反映上述因素。世界黃金協會（WGC）表示，去年12月全球黃金交易所買賣基金（ETF）連續第7個月流出，利率走向繼續影響各市場對黃金的興趣，期內的全球黃金ETF淨流出約10億美元（約78億港元），總持倉減少10噸至3,225噸。

不過，由於金價上升，全球黃金ETF資產管理總規模上升1%，至2,140億美元（約1.66萬億港元）。

其中，歐洲基金月內錄得淨流出20億美元（約156億港元），北美及亞洲基金則繼續買入黃金。北美基金是連續第二個月增持黃金，淨流入7.17億美元（約55億港元），亞洲基金於12月錄得淨流入2.08億美元（約16億港元），連續9個月增持黃金。

至於傳奇金融和地緣周期分析師Martin Armstrong最新認為，美國很快重現70年代的滯脹，由於供應短缺和衝突所致。他進一步提及，由戰爭驅動的通脹將導致黃金價格飆漲，甚至大量資金可能會在因全球動盪而流入道瓊斯指數。

沙特發現金礦 估值390萬億 另外，沙特阿拉伯近期在境內發現「大量潛在黃金礦源」，相關礦帶經估計綿延長達125公里，價值達50萬億美元（約390萬億港元），資源量有約42.5噸。

發現礦帶的沙特礦業公司（Maaden）聲明指出，這是公司自2022年啟動「綜合勘探計劃」後的第一個成果。在新發現的金礦開採後，沙特預計將迎來新一波黃金開採熱潮，並向市場提供更多黃金。現貨金價昨日在2,035美元水平徘徊。