道指曾升131點 專家警告美經濟上半年衰退

隨着新冠疫情後的復甦紅利消退，瑞士百達財富管理亞洲首席策略師兼研究主管陳東表示，全球經濟增長預計將大幅放緩，包括美國經濟很有可能在上半年出現溫和衰退；而歐洲經濟整體可避免發生嚴重衰退，並在下半年實現復甦。另邊廂，新興市場應會保持較強的韌性，除日本外的亞洲市場可能是主要貢獻者。

標普：全球GDP今年放緩 根據瑞士百達的預測，美國國內生產總值（GDP）於上半年會連續兩個季度收縮，全年計則仍錄得0.8%的增幅，但較去年約2.4%的增長大幅放緩。就業情況將將會是市場關注的焦點。到年中，美國失業率應從略低於4%上升至4.5%左右，符合經濟溫和衰退迹象。

基於美國進入大選年，從其政治和財政狀況來看，該行有兩大確信的觀點︰一是美國經濟衰退前赤字已高企，應對衰退的財政政策空間有限；其二是美國當前政治環境特殊，通過新的財政刺激或支持措施的可能性較低。市場可能在某個時刻迎來現實考驗。此外，由於德國憲法法院使政府的支出計劃陷入混亂，同時投資者擔憂意大利債務水平，歐洲財政問題進一步凸顯。

另外，標普全球市場財智亦估計，今年全球實際GDP增長只有2.3%，較去年低0.4個百分點；該預測亦比世界銀行預估的2.4%更低。值得留意的是，由於目前各大主要經濟體尚未正式公布去年第四季的GDP數據，故去年的增長仍是預估數值，主流預測大約落在2.7至3%的區間附近。

美股3大指數周三早段靠穩，道指曾升131點，報37,656點；標指升14點，報4,756點；以科技股為主的納指升53點，報14,911點。

貝萊德Twitch擬裁員 雖然美國金融市場去年表現跑贏多數市場，但有資產管理巨頭卻逆市裁員。貝萊德宣布，將會裁減約600位員工，佔其全球員工總數約3%。外媒引述消息指，今次裁員並未有針對特定部門，同時由於公司的業務範圍正在擴張，故到今年底時其員工總數可能不跌反升。

另外，美國電商及雲服務巨頭亞馬遜旗下的直播網站Twitch亦傳出裁員消息，涉及約500位員工，佔總數約35%。報道又引述消息指，Twitch獲亞馬遜收購了9年，一直未能實現盈利。Twitch近年亦因為放任平台上的色情內容，並且在封鎖部分直播主時有雙重標準之嫌，因而與用戶社群關係緊張。

總部於日本的網絡安全軟件公司Trend Micro亦宣布，將會在全球裁員2%作為業務轉型計劃的一部分，以其全球員工總數7,582人推算，今次裁員涉及約150人。在此之前，遊戲引擎軟件公司Unity宣布裁員25%。