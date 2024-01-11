中企土法奪芯谷AI

美限出口致缺貨 傳拆顯示卡取英偉達GPU 口口聲聲不排斥與中國合作的現屆美國政府，上場後對中國的技術封鎖變本加厲，毫不掩飾要遏制中國發展人工智能（AI），英偉達（Nvidia）可向中國銷售的圖像處理器（GPU）範圍兩度被縮窄。消息指，內地有工廠從廢棄的電玩顯示卡拆出英偉達的晶片移植到新的電路板上，讓人開發AI。業界評論「就像用廚房刀做藝術品，不是不行，但效果會欠理想……可見中國渴求英偉達產品到了無所不用其極的地步。

然而，中企最想要的恐怕還是英偉達的出品。內地一名廠長向外媒透露，內地對循環再用的英偉達GPU之需求近月爆升，其工廠上月就解體超過4,000張英偉達顯示卡，按月多幾倍，而去年11月正是美國再度收緊英偉達對華出口管制的首個全月。

華半導體銷售年彈7.6% 他與另一名同業都指出，改裝的GPU主要落入企業及小型AI實驗室手上，因為他們未能在新的美國出口管制生效前囤夠英偉達晶片。據了解，3款因應去年10月出口管制所特製的「閹割版」晶片，要等到3月才有較充足的供應。

撇除外界質疑「土法」將英偉達的GPU生產其他產品有侵害專利之嫌，專家稱，安裝在電玩顯示卡的GPU有一定運算能力，但訓練AI大模型所需的數據處理能力和精準度就略嫌不足，而且數據在GPU之間運行速度較慢，造成先天性能落後。

英偉達官方評論為︰「這樣做不能打造數據中心開發AI的運算集群，遊戲市場用的產品就是讓一般消費者打機。」買家並非不知道，「不肯定這樣再改造能否成功（開發AI應用），但希望用得到，起碼在短期內。」

中國全力發展數碼經濟，就算消費不振，對晶片的需求依然殷切。據美國半導體協會（SIA）統計，中國去年11月份半導體銷售按月增速放緩1.7個百分點至4.4%，但按年反彈7.6%，跟銷量的絕對值齊齊領先全球。

工信部部長金壯龍表示，中央會積極推動AI、人形機械人、元宇宙、下一代互聯網（即Web3）、6G、量子訊息等前沿技術之研發，推廣其應用，壯大新能源、新材料、智能網聯汽車等新興產業，「努力搶佔全球產業競爭的制高點」，過程中會發揮中央企業在重要產業鏈中的「龍頭中樞作用」，並會保護民企、促進民營經濟「做大做優做強」。

台積電去年收入跌4.5% 世界最大晶片代工商台積電則公布，上月收入按年倒退8.44%至1,763億元新台幣，第四季按年大致持平，扭轉前一季跌勢，全年計跌4.51%。

對比昔日死對頭、製程組合與中芯較接近的聯華電子，收入上月按年跌18.93%，全年跌20.14%，挾着頂尖工藝，製造全球大部分AI晶片的台積電，實現了行業下行期間「優於同業」的承諾。

部分美國收緊對華晶片技術管制措施