日薪資僅增0.2%礙收緊幣策

日本上班族薪酬升幅放緩，將令日本央行難以推動利率正常化。當地厚生勞動省昨日公布，去年11月勞動現金收入按年僅升0.2%，大幅低於預期的和前值的升1.5%。在扣除通脹因素後，去年11月的數字更下降3%，遠高於預期的下降2%。

市場已普遍認定，日本央行會密切關注2月展開的年度「春鬥」（勞資薪酬談判），以確保薪資上漲與物價上漲之間存在「良性循環」，之後才能推動取消負利率的超寬鬆貨幣政策。

澳洲通脹4.3%兩年低 日本最大的工會聯合會敦促企業原則上至少加薪5%。可是標準普爾全球首席經濟師田口（Harumi Taguchi）則坦言，目前工資還沒有趕上物價，而考慮到去年高基數效應，以及部分行業疲弱，「良性循環」尚未出現，但她仍預計負利率最早將在4月退出。

然而，日本股市再度跑贏亞太區，日經平均指數昨升678點或2.01%，至34,441點，續創34年以來新高。

亞太區另一主要經濟體澳洲，昨日公布通脹率由去年10月的按年升4.9%，放緩至去年11月的4.3%，是2022年1月以來最低升幅，主因服裝、肉類、水果蔬菜及燃油價格下跌。惟由移民潮帶起的房屋短缺未解決，去年11月當地樓價按年升6.6%，較前值多0.5個百分點。