惠譽料今年內地車市競爭更激

惠譽預期，由於經濟不確定因素增加，今年內地小客車需求僅小幅增至近2,200萬輛。然而，在電動車製造商以激進定價，以及消費者愈加青睞的驅動下，電動車的市場份額或從去年的35%進一步上升到42至45%；又認為在中資及合資汽車品牌不斷推出新車型的助力下，插電式混合動力汽車將成為今年汽車市場的主要增長引擎；而動力電池成本下降、快充和換電基礎設施網絡的擴張或拉動純電動汽車需求穩步增長。