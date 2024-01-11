惠譽料今年內地車市競爭更激
去年一眾車企在內地接二連三減價，國際評級機構惠譽最新稱，隨着國產汽車品牌加速推廣、高水準的自動駕駛以及全球汽車品牌加快電氣化進程，估計今年內地汽車市場競爭會加劇。
惠譽預期，由於經濟不確定因素增加，今年內地小客車需求僅小幅增至近2,200萬輛。然而，在電動車製造商以激進定價，以及消費者愈加青睞的驅動下，電動車的市場份額或從去年的35%進一步上升到42至45%；又認為在中資及合資汽車品牌不斷推出新車型的助力下，插電式混合動力汽車將成為今年汽車市場的主要增長引擎；而動力電池成本下降、快充和換電基礎設施網絡的擴張或拉動純電動汽車需求穩步增長。
出口方面，惠譽料今年內地汽車出口量將穩定升20至30%，但汽車出口面臨的監管風險正不斷攀升；而鑑於中國強勁的成本優勢和內地市場激烈的競爭，相關風險不太可能阻擋內地製造電動車的出海步伐。不過，新興市場和中國汽車品牌的貢獻度提升或帶來出口市場的結構性變化。
極氪夥英特爾研智能車
據中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）昨發布去年全年新能源廠商零售銷售排行榜，比亞迪(01211)、特斯拉中國及廣汽埃安分別以35%、7.8%、6.3%的零售份額，位居前3位。
車企消息方面，吉利汽車(00175)旗下電動車品牌極氪，最新跟英特爾合作研發下一代智能車。極氪行政總裁安聰慧宣布，跟英特爾合作開發下一代智能汽車「移動生活空間」計劃，將利用英特爾軟件結合人工智能（AI）大模型應用，雙方將加快系統開發及車型落地。
另外，發布首款電動車型SU7的小米集團(01810)指，正籌備參加北京車展。至於網傳小米後續將有增程車型，該企否認，指正認真做好第一輛SU7，未來數年沒有增程車型。
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