高盛唱好中資股 薦3主題

料企業盈利今年漲10% 滬深300睇升近兩成 內地股市今年開局疲弱，跌多升少。不過，投資銀行高盛認為，從過去3年跌浪所見，縱然熊市仍可獲利，加上企業盈利增長等因素，預測MSCI中國指數和滬深300指數今年可望分別上升17%和19%，並給出「三大投資主題」，看好多隻中資股。然而，目前內地實質經濟仍步履蹣跚，日資券商野村認為，今年內地經濟在「四大挑戰」下，即使祭出發放消費券等派錢手段也沒用，反可能招致財政懸崖等風險。

未來3個月A跑贏H 高盛中國首席股票策略分析師劉勁津於報告內指出，MSCI中國指數和滬深300指數於去年各累跌13%及11%，連跌3年且表現跑輸全球其他市場。其中預料內地企業今年內盈利將增長約10%。

該行維持A股「增持」投資評級，主因是內地與地緣政治風險敏感度較低，但對中國的政策較敏感，相信企業可受惠於政策有效落實；對離岸中資股則維持「與市場同步」評級，這是因為考慮到美國大選前外資的投資倉位或較波動，因此預期A股於未來3個月會跑贏H股5個百分點。

A股縱獲看好，但昨日表現不濟，滬綜指收跌0.54%，報2,877點是逾3年半低位；深成指跌0.55%，報8,922點創逾4年低，深圳創業板指數報1,743點，跌0.43%，兩市成交合共約6,470億元人民幣。人民幣中間價跌至近一個月低位，昨日報7.1055兌一美元，較上個交易日跌45點子，與市場預測偏離逾560點子。

野村：內地存4大挑戰 野村證券首席中國經濟學家陸挺在內地一個論壇指出，今年中國經濟有4大挑戰，分別為消費增速回落、房地產市場繼續下行、海外經濟增長放緩拖累出口，新興產業產能過剩。其中消費明顯減速，原因包括去年基數較高，樓市和股市下跌，損害居民財富效應等。至於目前房地產市場仍於低位徘徊，他認為要改變，關鍵是做好「保交樓」。

他認為，發放消費券或現金的有效時機已過，儘管在特殊時期，採取適當政策措施是必要的，但如果高度依賴發放消費券或現金，不但無法解決根本問題，反而會導致「財政懸崖」和經濟增長速度驟減。

世銀估華經濟增4.5% 世界銀行也看得較淡，在最新的全球經濟展望報告中預計，中國今年經濟增長4.5%，較去年6月預測低0.1個百分點，反映在房地產行業持續動盪的情況下，消費支出疲弱。

事實上，內地的挑戰又何止4項，青年失業率也是一大問題。上海復旦大學的報告顯示，去年復旦的應屆大學畢業生直接就業率不足兩成，只得18.07%，就業人數為583人。另外，約七成選擇繼續深造。上海財經大學校長、經濟學者劉元春表示，青年失業是系統性、趨勢性問題，可能會持續10年，「倘若處理不當，將會引發經濟領域之外的其他社會問題」。