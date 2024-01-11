渣打估聯儲第三季才減息

市場押注美國聯儲局今年3月開始大手減息6次，但渣打香港、台灣及大灣區金融市場主管曾繼志認為，市場對減息幅度的預期過於進取，聯儲局仍希望將通脹控制在2%的目標水平，除非經濟出現系統性危機，預期美國第三季才會減息，年內3次共0.75厘；明年或會再減0.75至一厘，但仍要觀察當地經濟數據。

港元拆息（HIBOR）昨日全線回落，與樓按相關的一個月期報4.84625厘，隔夜更由4.62131厘降至3.86833厘。曾繼志認為，港息仍受年尾因素影響高企，隨着市場對減息預期定價，息口會逐漸回落，第一季底會回落到4.5厘以下。港元最優惠利率（P）方面，他預期很大可能會即時跟隨美息調整，且速度及幅度一致，認為有助本地經濟。

大新料人幣年底展強勢 金融管理局今年首10日已3度透過貼現窗「放水」，他指，未見銀行體系出現流動性問題，估計個別銀行出現操作問題，才需動用貼現窗。金融管理局昨日沒有貼現窗操作。

大新銀行首席經濟及策略師溫嘉煒對P息的觀點則截然不同，稱港元資金成本仍然高企，而在美國整個加息周期中，港P僅跟加不足一厘；若聯儲局年中開始減息，P息最快第四季才會有所調整，且幅度亦不會太大。同時，HIBOR將於上半年大部分時間維持5厘或以上，待下半年美國減息明朗化，才有望逐步回落，但仍較大機會高於4厘。

中國經濟方面，曾繼志估計，當局會推出更多措施刺激經濟，上半年將調低中期借貸便利（MLF）利率兩次，每次0.1厘，並下調金融機構存款準備金率兩次，每次0.2至0.25個百分點。人民幣兌每美元上半年可見7水平，隨着美國減息，年底更有望升至6.85。