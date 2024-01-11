恒指連跌7日 專家料上半年返20500

港股愈跌愈有，恒生指數昨日再挫92點收市，連續7個交易日下跌，追平1998年的紀錄，今年開局累插950點或5.57%，險守萬六點關。不過，有分析對後市感到樂觀，預料上半年有望重上20,500點。

恒指昨日低開46點後一度轉升，最多漲57點，惟升勢不保，倒跌最多153點，收市報16,097點，創逾一年收市低位。國企指數收報5,421點，挫28點或0.52%；科技指數跌26點或0.76%，報3,428點，亦創逾一年收市新低。全日成交額按日再縮減9.01%至745.86億元；「北水」淨流入25.69億元，扭轉連續兩日淨流出的情況。

摩通削阿里目標價12% 其中，摩根大通預期，阿里第三財季收入增長疲軟，僅按年升5%；經調整淨利潤按年增1%至49億元人民幣，比市場預期低2%，並將對近期股價產生負面影響，將目標價下調12.5%至105元，維持「增持」評級。

建銀國際下調阿里2024至2026年收入預測，非通用會計準則淨利潤預測達1%增長，目標價由137.8元下調至126.6元，維持「跑贏大市」。

藥明生物調高項目預測 藥明生物收市後公布，2023年新增132個項目，項目總數達到698個，「非新冠新增項目數創歷史新高」，並預計愛爾蘭基地今年實現收支平衡，比原定計劃提前一年，現時每年有望貢獻兩億美元以上商業化生產收入的項目有7個，一億至兩億美元的有10個，5,000萬至一億美元的有8個。至於今年新增項目的目標，由80個提升至110個。

大新銀行首席經濟及策略師溫嘉煒預期，若內地經濟回穩，加上聯儲局暗示考慮提早減息，恒指上半年有望重上20,500點。若無重大刺激因素，恒指今年將在16,000至18,000點橫行，但料不會跌穿15,000點關口。