莎莎港澳銷售僅達疫前46%
莎莎國際(00178)公布，截至去年12月底止第三財季，集團營業額按年升36.7%至11.82億元。其中，集團線下銷售增加35.7%至9.5億元，線上銷售增加41.2%至2.31億元。於去年底，港澳特區經營店舖數目較疫前減少36間至82間，銷售額僅恢復至疫前的46.9%；旅客的銷售佔比為46.9%，疫前則約為74%。
期內線上銷售佔總營業額19.6%，與疫前比較，集團線下銷售已恢復至疫前49%的水平。港澳市場總銷售按年增加39.4%至8.89億元，線下銷售按年增長44.3%，同店銷售增加43.7%。
內地網上生意年飆80%
另外，內地市場營業額為1.87億元，按年增49.3%；線上銷售的增長趨勢從第二財季延續，上季按年增長80.2%至1.46億元，佔集團在該地區的總銷售額的78.1%。內地經營店舖數目較去年同期減少5間，線下銷售為4,100萬元，以人民幣計按年下降6.9%。該股昨收報0.91元，跌3.19%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：