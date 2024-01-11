學者撐聯繫匯率脫鈎機會近零

近年中美兩國關係愈發緊張，讓外界審視聯繫匯率的潛在風險。不過，香港大學首席副校長、經濟學講座教授王于漸表示，聯匯脫鈎發生機會接近零，又表示願以其身家賭未來5年聯匯不會脫鈎。

港大經管學院副院長（對外事務）鄧希煒表示，香港作為全球重要金融中心，以及為內地「引進來、走出去」，不論對香港或內地長遠經濟發展，以及考慮到人民幣國際化，港元繼續與美元掛鈎是利大於弊。

鄧希煒指，目前聯繫匯率制度唯一風險是美國政府無理地對香港重要金融機構作嚴重制裁，如不允許持有或者兌換美元，又謂風險並非零，只是發生的機會很低。身兼金管局貨幣發行委員會成員的鄧希煒相信，監管機構內部有討論過「Plan B」。

近年港府積極吸引和挽留優秀人才，港大經管學院發表最新的《香港經濟政策綠皮書》引述LinkedIn數據指出，疫情期間來港人數較外流人數為多。相對於離港人口，來港人口的年齡較大，教育程度較高，只是流入人才大部分為亞裔。

無可否認，年輕人屬於移民意欲最高的社群，為減少這類外流移民，綠皮書建議港府不妨以挽留這一社群為長遠目標，採取一系列措施，如提供持續進修津貼或海外獎學金，條件為必須在進修後回港工作。

籲加強中外聯繫保優勢 至於香港要增強作為國際金融中心的地位，綠皮書指，首先在法律、貨幣、金融和監管基礎建設的支持下，必須維持和加強與內地的現有優勢：資本、資訊和人員的自由流動。同時，必須繼續強化與內地的聯繫。

綠皮書續指，由於香港的角色本質是作為中介，因此需要增加與內地和世界其他地區之間金融和經濟走廊的聯繫，同時尋求識別新興的潛在機會領域，如中東、非洲和拉丁美洲。