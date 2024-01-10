輪商精選：英鎊睇升考慮10140
美匯指數於102水平拉鋸，市場觀望美國周四公布的消費物價指數（CPI）。綜合市場預測，料美國去年12月CPI升幅或微升至3.2%。市場關注假如通脹重現回升趨勢，美國利率有機會於高位維持更長時間。
如投資者希望於周四美國通脹數據公布前捕捉匯市上落，可留意外匯權證。除早前已上市的日圓（每百）兌港元、歐元兌港元及人民幣兌港元權證之外，本周更新增了英鎊兌港元權證，進一步豐富投資者的產品選擇。
看淡匯價吼10139
英鎊兌港元連升4個交易日後，周二於亞洲時段續向好，逐步逼近10算關口。如投資者看好英鎊兌港元後市，可留意英鎊兌港元認購證10140，行使價10.5元，實際槓桿逾23倍，7月29日到期。如認為10算水平或有阻力，可參考英鎊兌港元認沽證10139，行使價9.5元，實際槓桿約19倍，7月29日到期。
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