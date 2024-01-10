板塊分析：醫健行業景氣可望改善

今年港股開局表現疲弱，持續受制於內地經濟弱復甦，以及債務問題困擾。另外，近期美國就業數據反覆轉強，引發債息反彈，料恒生指數續考驗16,000點支持。本周關注內地公布去年12月金融信貸、通脹數據，以評估經濟動能及通縮壓力，市場對降準的呼聲愈來愈高。

另外，美國周四公布去年12月核心消費物價指數（CPI），綜合市場預測，估計核心CPI按年增長將會放緩至3.8%。

板塊方面，據市場統計，全球醫療健康產業去年12月整體投融資實現按年反彈，其中個別領域如創新藥錄得回升，其他領域則維持疲弱。儘管行業估值已處於近年交易區間低位，惟受制高利率因素，早期研發項目減少，醫藥反貪腐以至中美局勢等，使估值持續受牽制。

現時預計美國聯儲局較大機會於年中減息，下半年健康產業投融資活動有望回暖，帶動板塊估值重新評級，投資者宜靜候生科行業拐點，優先考慮國際化布局的優質醫療研發服務商，以及創新藥企。

另外，有傳公司計劃分拆旗下美國豬肉品牌Smithfield Foods上市，潛在分拆計劃料可釋放價值。估值上，萬洲現價對應2024財年預測市盈率6.9倍，低於5年平均水平，股息率5.7厘，估值吸引，上望目標5.5元，支持位4.47元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）