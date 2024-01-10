券商睇市：港股好淡拉鋸格局不變

去年底歐美央行都維持利率不變，令市場憧憬加息周期或告完結，甚至今年初可望減息。美國聯儲局上月維持利率不變，局方在聲明中曾提到「減息」，取態轉「鴿」，投資氣氛大幅改善，市場預期今年的減息幅度高於聯儲局的點陣圖，10年期國債孳息率在去年10月升至近5厘水平後反覆下跌，目前處於4厘水平。另外，去年11月整體及核心消費物價指數（CPI）分別升3.1%及4%，符合市場預期。

內地未真正步入通縮 歐洲央行上月同樣維持利率不變，同時調低今年的經濟增長及通脹預期，但局方表示沒有討論減息，央行官員保持「鷹」派態度。利率期貨顯示，今年歐洲央行政策利率有0.75厘下調空間，幅度較美國低。今年歐美息差或收窄，為歐元提供升值的機會。

亞洲方面，日本央行行長植田和男提到，日本通脹達到目標的機會率正逐漸提升，若工資上漲能持續推動通脹上升，日本通脹有望維持在目標。市場人士認為，局方脫離負利率及孳息曲線管制的機會進一步上升。另外，在美國減息時，日圓兌每美元也有機會轉強。

中國去年11月CPI按年跌0.5%，是連續兩個月陷入負值區間。細項中，豬肉價格按年跌31.8%，令CPI下降0.58個百分點。豬價於去年12月快速回落，豬價基數效應將逐漸消除，或助整體通脹回升。中國整體需求疲弱而引致低通脹，但未屬通縮。

由於長年期孳息率持續回落，利好黃金及相關資產，現時金價再度升至近去年12月初的歷史高位，若美國實質利率持續下跌、美元偏弱表現或經濟數據遜預期，將利好金價走勢。原油價格受紅海航道貿易擾動影響，但近期已築底回升至每桶70美元之上。

恒生指數在去年最後交易日以17,047點告終，總結去年中港股市表現明顯落後於環球各個主要經濟體。

展望2024年，預期港股會有好淡爭持的格局，利好因素包括美國加息周期完結及中央以財策推動經濟；利淡則是內房問題依然困擾着整個內地市場，以及中美關係在今年的選舉年成為話題，現時看好煤炭股、旅遊相關股及收息股。

凱基亞洲投資策略部