會展被接管單位放售 料值2.5億

世邦魏理仕獲接管人委託代理公開標售上述項目，截標日期為今年3月6日。該公司指，物業可銷售建築面積約9,000方呎，以現狀出售，擁有維多利亞港景觀，樓底高約3.2米，單位內設有私人洗手間。

該行香港資本市場及私募投資部董事黄懿誠稱，去年該商廈錄得兩宗成交，分別為49樓01、02及09號單位以兩億元售出，呎價約2.9萬元，以及27樓02、08至12號單位以約2.55億元沽出，呎價約3.1萬元。

據悉，上述標售物業曾於去年6月由原業主以約3.098億元賣出，成交呎價高逾34,400元，惟其後交易取消，並重新放盤，不過最終被接管。

車企18萬租九龍灣舖 此外，九龍灣宏照道23號的寫字樓項目第一集團中心，獲廣汽新能源汽車租用地下1號舖作為本港首個展銷廳，該舖樓層高度約6米，每月租金18萬元。

舖位買賣方面，旺角廣東道1054號地舖連入則閣，以2,780萬元登記易手，租金回報低於兩厘。舖位原業主於2022年8月以約2,328萬元買入，物業逾一年升值逾19%。