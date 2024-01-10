二手尋底：美孚三房劈至800萬沽 連使費料蝕兩球

二手業主為加快出貨，不惜蝕讓離場。藍籌屋苑荔枝角美孚新邨套三房連裝修單位，劈價至800萬元沽出，持貨逾7年，連使費料虧損共約200萬元。

香港置業吳志輝表示，單位為2期百老匯街32號極高層A室，實用面積約902方呎，早於2022年5月放售，累減350萬元沽出，呎價約8,869元，低估價約13.9%。原業主於2016年11月入市，至今帳面貶值80萬元或約9.1%。

荃灣萬景峯樓價尋底。中原陳麗嫦指，屋苑6座中層F室兩房戶，實用面積約508方呎，去年4月叫價1,050萬元，由於急需換樓，終勁減207.81萬元，以842.19萬元沽出，創屋苑5年新低，呎價約16,579元，原業主約4年前以930萬元買入，現帳蝕約87.81萬元。

港島樓持貨約13年仍要蝕賣。該行姚文龍稱，西半山瑧環中層E室一房戶，實用面積約449方呎，售1,000萬元，呎價約22,272元，原業主於2010年持貨至今，帳蝕約104萬元。

各區蟹貨湧現，中原歐陽振邦稱，長沙灣宇晴軒7座中層D室，以712萬元易手，呎價約15,378元，單位不足3年貶值約94.5萬元。

世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田玖瓏山天瓏閣低層F室兩房戶，放盤9個月減約170萬元，以約680萬元沽，呎價約10,429元，約9年貶約123萬元。中原胡耀祖指，馬鞍山嘉華星濤灣1座高層C室以768萬元售，呎價約14,884元，約4年貶值約6.3%。消息稱，將軍澳日出康城MALIBU第2B座中層戶，成交價745萬元，約6年跌價逾69萬元。

細價上車盤繼續冧價。消息透露，沙田中心嘉寧大廈低層兩房戶，實用面積約347方呎，成交價413萬元，呎價約11,902元。資料顯示，同類型中層單位兩年多前以635萬元登記售出，即樓價已回落約35%。