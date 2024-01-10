新盤起動鬥吸客

泛海集團執行董事關堡林表示，滙都I最新一批單位折實平均呎價約11,797元，比去年7月推出的首批單位賣平約18%，計劃農曆新年前開售。新價單包括22伙一房、36伙兩房及5伙三房，折實價339.7萬至643.72萬元，折實呎價最高13,573元，佔58伙屬首推的第2座。

滙都I呎價最平10288元 他續指，售價最低為第2座1樓A10室一房戶，實用面積327方呎，而呎價最低為第2座1樓A09室兩房戶，實用面積440方呎，呎價10,288元，重返同區約9年前水平。集團營業及市務部市務經理邱英發稱，該盤第2座的樓王單位，享開揚內園及泳池景。

宏安地產執行董事程德韻指出，薈鳴昨加推價單5號，提供23伙，折實平均呎價約19,037元，涵蓋開放式至兩房戶，屬中層至高層單位，折實價387.9萬至744.5萬元，折實呎價17,601至19,853元。

該公司營業及市務高級經理陳永盟稱，項目首輪銷售將於周四下午6時截票。銷售不設大手組別，買家可揀選最少一個及最多兩個單位。首輪發售單位佔全盤供應230伙逾七成。資料顯示，個別價單5號的開放式單位，較首張價單同類戶提價約7%。

另外，薄扶林豪宅項目碧麗軒，安排周六以招標形式發售洋房2號。油塘蔚藍東岸新近再錄5宗終止交易個案，涉及金額逾4,418萬元。

Elize Park月內上樓書 市區單幢盤蓄勢待發，樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，昨公布將在月內上載樓書，有望農曆新年前開售。該集團創始人及主席周佩賢表示，項目示範單位已經近完成，最快下周開放予傳媒參觀。