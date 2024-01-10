新盤起動鬥吸客
滙都I減價加推63戶 薈鳴周六首輪賣165伙
泛海集團執行董事關堡林表示，滙都I最新一批單位折實平均呎價約11,797元，比去年7月推出的首批單位賣平約18%，計劃農曆新年前開售。新價單包括22伙一房、36伙兩房及5伙三房，折實價339.7萬至643.72萬元，折實呎價最高13,573元，佔58伙屬首推的第2座。
滙都I呎價最平10288元
他續指，售價最低為第2座1樓A10室一房戶，實用面積327方呎，而呎價最低為第2座1樓A09室兩房戶，實用面積440方呎，呎價10,288元，重返同區約9年前水平。集團營業及市務部市務經理邱英發稱，該盤第2座的樓王單位，享開揚內園及泳池景。
宏安地產執行董事程德韻指出，薈鳴昨加推價單5號，提供23伙，折實平均呎價約19,037元，涵蓋開放式至兩房戶，屬中層至高層單位，折實價387.9萬至744.5萬元，折實呎價17,601至19,853元。
該公司營業及市務高級經理陳永盟稱，項目首輪銷售將於周四下午6時截票。銷售不設大手組別，買家可揀選最少一個及最多兩個單位。首輪發售單位佔全盤供應230伙逾七成。資料顯示，個別價單5號的開放式單位，較首張價單同類戶提價約7%。
另外，薄扶林豪宅項目碧麗軒，安排周六以招標形式發售洋房2號。油塘蔚藍東岸新近再錄5宗終止交易個案，涉及金額逾4,418萬元。
Elize Park月內上樓書
市區單幢盤蓄勢待發，樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，昨公布將在月內上載樓書，有望農曆新年前開售。該集團創始人及主席周佩賢表示，項目示範單位已經近完成，最快下周開放予傳媒參觀。
ONE SOHO連沽4單位
該集團董事梁鎮峰稱，項目住客會所設施包括健身室及戶外燒烤區等。該盤提供52個單位，預計關鍵日期為今年6月30日。信和置業(00083)等發展的同區的ONE SOHO，昨日連沽4伙，成交價618萬至671.89萬元，單日套現逾2,600萬元。
由嘉華國際(00173)等發展的啟德海灣第1期，將於周六發售217伙，當中211伙以價單出售，包括20伙位於第2B座的G室屬於全新加推，為實用面積432方呎兩房戶。
親海駅周末發售12伙
有發展商趁機提價重推餘貨。長實集團(01113)的油塘親海駅，落實本周六發售12伙，當中7伙先到先得形式發售，另外5伙特色戶標售。該公司營業部經理陳詠慈稱，價單形式發售單位包括一伙一房戶及6伙三房戶，包括重售的2B座17樓L室一房戶，提價約2%，最新折實價414.3萬元，呎價約16,058元，並積極考慮稍後調高餘下三房戶售價。
內地專才購晉環兩房
路勁地產等的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨沽1A座29樓E室兩房戶，成交價1,594.9萬元，呎價約27,883元。據悉買家為內地專才。中原及美聯向購入指定單位買家送8両金磚。另恒隆地產(00101)黃泥涌藍塘道23-39項目，以2.3億元售藍塘道33號B連平台及天台戶，為項目新低，呎價約50,011元。
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