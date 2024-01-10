簡訊 一覽
●東方海外(00316)上季總收入約16.2億美元，按年跌49%；總載貨量187.2萬個標準箱，按年升逾7%。集團去年全年總收入約75.4億美元，按年跌近60%，各航線收入跌幅約41至68%；總載貨量733.8萬個標準箱，按年升約3%。
●中國人壽(02628)公布，去年累計原保險保費收入約為6,415億元人民幣，按年增4.3%。
●乘聯會數據顯示，去年新能源乘用車內地零售銷量按年增長36.2%至773.6萬輛，當中去年12月銷量為94.5萬輛，按年增長47.3%。
●寶馬去年銷量增長6.5%至超過250萬輛，創歷史新高。當中美國銷量增幅9.4%最高，達到近39.6萬輛；而中國銷量增幅最慢，按年升4.2%至82.5萬輛。上季寶馬銷量按年增長10.3%至71.8萬輛，全年計純電動車佔比達15%目標。
●慕尼黑再保險（Munich Re）報告估算，去年破壞性雷雨及毀滅性地震對全球共帶來2,500億美元經濟損失，再創新高。
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