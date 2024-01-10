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●東方海外(00316)上季總收入約16.2億美元，按年跌49%；總載貨量187.2萬個標準箱，按年升逾7%。集團去年全年總收入約75.4億美元，按年跌近60%，各航線收入跌幅約41至68%；總載貨量733.8萬個標準箱，按年升約3%。
●披露權益資料顯示，阿里巴巴(09988)於1月4日減持快狗打車(02246)66.94萬股，平均價每股0.5533元，持股量由8.04%降至7.93%。
●中國人壽(02628)公布，去年累計原保險保費收入約為6,415億元人民幣，按年增4.3%。
●通達集團(00698)宣布，其間接非全資附屬通達創智利用其閒置資金，認購中國民生銀行(01988)6,500萬元人民幣理財產品。
●東風集團(00489)去年累計汽車銷量為208.8萬輛，按年下降約15.27%。同業比亞迪股份(01211)將於下周在印尼推出電動車。
●乘聯會數據顯示，去年新能源乘用車內地零售銷量按年增長36.2%至773.6萬輛，當中去年12月銷量為94.5萬輛，按年增長47.3%。
●寶馬去年銷量增長6.5%至超過250萬輛，創歷史新高。當中美國銷量增幅9.4%最高，達到近39.6萬輛；而中國銷量增幅最慢，按年升4.2%至82.5萬輛。上季寶馬銷量按年增長10.3%至71.8萬輛，全年計純電動車佔比達15%目標。
●慕尼黑再保險（Munich Re）報告估算，去年破壞性雷雨及毀滅性地震對全球共帶來2,500億美元經濟損失，再創新高。
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