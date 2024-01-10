●乘聯會數據顯示，去年新能源乘用車內地零售銷量按年增長36.2%至773.6萬輛，當中去年12月銷量為94.5萬輛，按年增長47.3%。

●寶馬去年銷量增長6.5%至超過250萬輛，創歷史新高。當中美國銷量增幅9.4%最高，達到近39.6萬輛；而中國銷量增幅最慢，按年升4.2%至82.5萬輛。上季寶馬銷量按年增長10.3%至71.8萬輛，全年計純電動車佔比達15%目標。