聯想AI產品晒冷 股價漲4.5%藍籌最威
一年一度的科技界盛事——國際消費電子產品展覽（CES）開鑼，一眾科企爭相發布武裝了人工智能（AI）的產品來吸睛，去年第二強藍籌股聯想集團(00992)「晒冷」式亮相40多款AI產品及解決方案，包括10多款AI個人電腦（PC），刺激股價昨日曾漲7.08%，收市仍升4.52%，為表現最佳藍籌。
以手提電腦Lenovo Yoga Pro 9i為例，聯想內置一個「Lenovo Yoga Creator Zone（創作人空間）」的軟件，「讓所有人感受到生成式AI的威力」，如將文字甚至草圖轉化為「令人驚嘆的圖像」。它用Windows 11作業系統，另一個賣點就是微軟新出的Copilot鍵。
支撐9i這些功能的晶片除了英特爾（Intel）的處理器，還有「聯想AI核心晶片」，其便宜一點的姊妹機7i處理器除英特爾，亦有超微半導體（AMD），固然少不了英偉達（Nvidia）的圖像處理器（GPU）。
4中企採英偉達自駕平台
英偉達貴為當今AI產業的王者，本次CES亦推出了3款冠上「SUPER（超級）」的GPU，並稱未來會支持更多PC廠家預裝Studio平台（支持創作類軟件的系統）、主要PC廠商都將推出搭載RTX家族GPU的手提電腦。
市傳英偉達下季量產為中國定製的「閹割版」AI加速器晶片「H20」之際，據報中國科企正全力嘗試改用國貨，惹人擔心英偉達會在中國愈做愈縮。
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