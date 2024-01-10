憧憬ETF獲批 比特幣曾越4.7萬關

市傳加密貨幣一哥比特幣（Bitcoin）的現貨交易所買賣基金（ETF）審核結果將於1月8至10日之間出爐，刺激該幣在美國時間本周一曾大漲逾6%，一度飆破4.7萬美元大關。不過，「謠言時買入，出新聞時賣出」之說甚囂塵上，即該ETF正式批出後，近期累升不少的比特幣需要暫時整固。

在本文截稿前，根據網站Coindesk的報價，昨日比特幣每枚升6.12%至46,548.42美元。其他虛擬貨幣亦受帶動，以太幣（Ethereum）升2.95%至2,289.36美元，幣安幣（Binance Coin）升1.66%至305.34美元。

業內人士指出，由於本月10日是第一批比特幣現貨ETF申請案的最後截止日，因此預測美國證交會（SEC）勢必要在當天或以前對申請案做出回應。可是幣圈消息秒秒鐘在轉，數碼商會行政總裁Perianne Boring引述消息指，該ETF發行申請人向SEC補充收費相關的資料，並即日獲得SEC回應。市場看法兩極，有人認為是審批延期的先兆，亦有人認為SEC快速回應，是不想拖延的做法。

第三大加密貨幣交易所Bybit的聯合創始人兼行政總裁Ben Zhou表示，市場對能直接投資於比特幣的ETF期待已久，相信隨着傳統金融領域巨頭加入，該ETF將更有望獲批，認為若獲批將對整個加密貨幣市場影響深遠，除可吸引新資金流，亦能提升市場信心。

期油現貨金回升 其他傳統大宗商品亦受追捧，紐約期油和布蘭特期油昨日俱曾升逾２%。美國債息上升，令現貨金於周一美國時間曾跌至每安士2,016.84美元的3周低位，昨日則回升至2,038美元水平。