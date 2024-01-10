世銀降今明兩年經濟預測 道指早段跌308點

世界銀行在半年度的《全球經濟展望報告》下調今年全球經濟增長預測0.2個百分點至2.4%，2025年預測亦削0.3個百分點至2.7%，直言以巴及俄烏兩場戰爭令地緣政治風險加劇，或使能源價格上漲，對經濟前景及通縮構成更廣泛的影響，又加上中國房地產危機尚未解決、消費開支疲弱，世界經濟前景充滿變數，「如不重回正軌，2020年代將會是浪費機遇的10年。」

該行又料美國經濟增長今年會放緩至1.6%，原因是政府開支減少、息口高企，以及政經格局的不確定性會令企業投資更審慎。

市場對美國聯儲局最快3月減息的預期繼續降溫，芝商所FedWatch顯示，交易員透過利率期貨押注有關機會率再跌至57.3%。美股周二早段回軟，道指曾跌308點，低見37,374點；標指曾跌33點，低見4,730點；以科技股為主的納指曾跌127點，低見14,716點。

HPE傳千億購Juniper谷AI 10年期美國國債孳息率周二窄幅上落，高見4.05厘。「老債王」格羅斯表示，4厘本來就代表該債券「估值過高」，如要買債，以1.8厘水平入手10年期抗通脹債券（TIPS）會較值博。他去年對債市的預測頗為準確，如8月批評債市好友太樂觀，兩個月內10年期美國國債果然大跌，孳息率升抵5厘，其後會因為預測聯儲局今年掉頭減息，從債市回升大賺。

企業消息方面，消息指，雲計算服務商惠普企業（HPE，早年與電腦大廠惠普分家）洽購網絡設備公司Juniper Networks接近完成，涉資或高達130億美元（約1,014億港元）。Juniper正全速擁抱人工智能（AI），業務包括「以AI和機器學習優化用戶接入無線網絡之體驗」的Mist AI。Juniper股價周二早段曾飆28.45%，或於高息環境下「大撒幣」併購的HPE則曾冧9.02%。

Elliott入股Tinder母企 微軟去年再斥100億美元投資OpenAI或觸發歐盟反壟斷機構的審查，該機構將進行兩個月的公眾諮詢。微軟早段曾跌0.87%。

在新冠疫情期間大發橫財的輝瑞，公司股價隨着疫情過去而打回原形。其行政總裁布爾拉承認有過失，又謂實現減肥藥一年銷售收入達100億美元（約780億美元）的預測遇上挑戰，故今年只會專注於增加派息，並不會作出大型併購。