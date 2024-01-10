中國富豪成美大地主

盛大陳天橋擁19萬英畝 排名82 最新出爐的The Land Report顯示，內地網上遊戲公司盛大網絡的創始人陳天橋，憑着在美國奧勒岡州擁有19.8萬英畝（約8.01億方米）林地，相當於香港逾七成面積，成為美國第82大地主，是首次進身該報告首100大位置，也成為擁有最多美國土地的外籍人之一。

據報，現年50歲的陳天橋是在2015年斥資8,500萬美元（約6.63億港元），從Fidelity National Financial Ventures購得該批土地。上月奧勒岡稅務紀錄披露了受益人身份是盛大資產管理（Shanda Asset Management），與陳天橋在新加坡的控股集團同名。

中資持美農田比例極低 隨着國際地緣政治風險上升，外資擁有美國土地，尤其是農業用地，成為敏感的政治問題。美國農業部數據顯示，截至2021年，美國約有4,000萬英畝農業用地為非美國人士所有，中資實體擁有相當於美國全部農田的0.03%，故惹來部分美國議員建議制訂全國性法律來限制外國投資美國農業用地。

美耕地4年升值逾三成 參議院去年7月投票禁止向中國、俄羅斯、伊朗和北韓等國家的個人或企業，出售超過一定面積或價值的農業用地，但未能在國會通過；而全美有過半數的州政府，都對外資所有權有某種程度的限制。

事實上，這些年美國銀紙任印，政府債台高築，加上利率正常化，通脹重臨，富有人士對美元的信心有所動搖，都傾向多元化資產布局，包括買黃金及農地儲備等。根據美國農業部的數據，去年美國耕地的平均價值上漲8.1%，自2020年以來已經升值三分之一以上。

資料顯示，陳於1999年成立盛大互動娛樂，5年內發展成內地最大互聯網公司之一，並成功在美國納斯達克上市，在中國互聯網業界中，一度與馬化騰及馬雲齊名，更曾膺中國首富。惟陳於2012年將盛大網絡私有化，並把總部從中國遷至新加坡，之後相繼賣掉旗下的盛大文學及盛大遊戲等核心業務，淡出中國互聯網業。2016年，他和妻子捐款予加州理工學院，成立神經科學研究所，致力研究大腦；2017年舉家搬到加州，長期在海外生活。有指2018年陳氏夫婦斥資3,900萬美元買入紐約市一豪宅；2021年再以2,500萬美元買入洛杉磯郊區一豪宅。

如是者，陳天橋已成為美國第二大外籍地主，其手上擁有的美國土地僅次加拿大的Irving家族。另據說陳於加拿大安大略省也有約50萬英畝土地。

此外，美國10大地主中，首位是擁有林業帝國Sierra Pacific Industries的Emmerson家族；其餘還有億萬富翁John Malone、 CNN創始人特納（Ted Turner），還有擁英超阿仙奴足球會和女子超級聯賽阿仙奴女足等的克倫克體育娛樂公司老闆Stan Kroenke。

美國10大地主 陳天橋