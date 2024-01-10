85%大灣區企業擬擴東盟銷售

大華銀行與本地商貿機構的一項共同調查發現，約85%大灣區企業會在未來3年維持或擴大在東盟地區的銷售業務，馬來西亞、新加坡、泰國及越南是大灣區企業進駐東盟的熱門銷售地點，其中越南繼續是區內生產和採購的首選。

逾半看中市場規模大 其中，55.9%受訪企業認為東盟市場規模龐大是業務拓展計劃的最主要原因，較政府的優惠措施和投資政策（49.6%）及持續增長的東盟電商市場（32.8%）所帶來的影響為高。

調查於去年第三季進行，以問卷形式訪問671家大灣區企業，超過70%受訪企業表示未來3年將開展或進一步拓展東盟業務，較2021年類似調查顯示有近60%更為踴躍。目前已在東盟有商業活動的受訪企業中，高達96%表示未來3年會維持或擴大現有營運規模。

不過，有近49%受訪企業認為，掌握當地政府政策和法規是主要挑戰，近39%人認為是文化或語言障礙，而難以尋求合適專才也是挑戰之一。

大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明表示，近年全球經濟及地緣政治充滿不確定，但大中華區及東盟經濟增長仍然保持韌性，香港作為區內超級連結人有獨特地位。