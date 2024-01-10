日股創近34載新高 Yen轉強

日本股市延續去年強勢，周二日經平均指數更創1990年3月以來收市新高，收報33,763點，升385點或1.16%。日圓兌每美元則輾轉回升至143水平，昨曾高見143.42，折合每百日圓兌港元在5.44算。

至於日股早前經歷回調過後再創新高，分析指主因外界憧憬日本企業盈利能力提高，以及資金流向半導體股所致，另當地今年初擴大有利於投資信託和股票交易的小額投資免稅制度（NISA），都是推動民眾將儲蓄變投資的誘因。

上月東京核心通脹續降溫 物價方面，日本首都東京去年12月的核心通脹連續第二個月放緩，12月東京包括燃料價格但不包括新鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）按年升2.1%，符預期，低於11月的升2.3%。而剔除新鮮食品和燃料價格的雙核心CPI，按年升3.5%，升幅亦低過11月的3.6%。

不過，日本今年甫開始就發生石川大地震，市場估計恐震亂日本央行的貨幣政策規劃。花旗銀行經濟學家相羽勝彥估計，這次地震對日本經濟的最終影響，是今年首季經濟增長較上季減少0.5個百分點。

另要留意，每年2至3月日本都會舉辦大型勞資集體協商「春鬥」（工資談判），今年日本工會要求至少加薪5%，加上石川地震，專家指恐帶來物價上漲效應，種種因素下，日本央行實施10多年的寬鬆貨幣政策，是否在今年畫上句號，值得關注。