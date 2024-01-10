今年全球電動車銷量料增27%

市場調查機構Canalys估計，今年全球電動車市場銷量將增長27.1%至1,750萬輛，增速料較去年放緩。汽車顧問公司Dunne Insights近日則直言，中國電動車廠的產能足以供應全球75%的需求，足令西方車企失眠，這意味全球汽車業競賽將會愈演愈烈！

Canalys估算，去年全球電動車銷量增長29%，至1,370萬輛，滲透率為17.1%。當中大中華區仍然是最大的電動汽車市場，出貨量為760萬輛，市場份額為55.5%；歐洲及北美出貨量為320萬輛及180萬輛。

估大中華區滲透率達40% 另預計今年大中華區的輕型車銷售將增長1%至2,270萬輛，當中電動車的銷量將達910萬輛，相當於總銷量的40%；電動車在大中華市場的滲透率將達到40%，中國汽車製造商的電動車將佔據當地78%的份額，且車企正在加快推進本地化，通過推出適合不同地區或市場的電動車型來，來推動消費者需求。同時，這些車企正在開發充電基礎設施及發展智能服務生態系統，增強整體電動汽車用戶體驗。惟成本效益普遍疲軟且補貼減少，都是車企要取得高增長的兩大挑戰。

Canalys預期歐洲及北美今年電動車銷量分別增23%及26.8%，但提醒歐洲車企應意識到中國車企正在瞄準歐洲市場，中國車企料將部署類似的產品及定價策略。Dunne Insights稱，中國電動車企積極進軍海外市場，歐美政府在鼓勵電動車消費和保護本地車企利益之間陷兩難局面。事實是中國車企有足夠的產能，也在電池領域擁優勢，儘管歐美政府以關稅削弱中國車企的競爭力，但仍須正視中國產品所享的價格和技術上的優勢。