旭輝去年銷售額700億 挫43%

瑞銀：庫存明年始復常 瑞銀內地/香港房地產投資研究部主管林鎮鴻表示，內房庫存將持續下跌，去庫存周期或持續兩年時間，若城中村改造有顯著效果，則庫存或最快在2025年初回到正常水平。他相信，今年房地產投資、新房成交面積等數據料較去年改善，即便行業仍在下行階段。

為提高買家入市積極性、減少居民利息支出，有內媒報道，新樓價格連跌4個月的南京當地多家銀行已接獲中國人民銀行通知，昨日起把首套房貸利率由4厘下調至3.9厘，但第二套房貸利率仍維持在4.5厘。

此外，中國官媒昨日發表評論文章指，各地應科學配置要素資源，加快構建房地產「人地掛鈎」模式，土地開發和樓市政策應緊緊圍繞人口變動情況開展，以人定房，以房定地。

人行單日淨回籠1570億 文章指出，從總量看，中國人口高增長時期已經結束，房地產大開發已成歷史，市場逐步進入精細化的存量時代，應探索建立跟隨人口變化的動態土地供給制度，提高土地配置效率，解決土地資源供給錯配現象，促進房地產市場平穩健康發展。

另人行昨日開展650億元、7天期逆回購操作，利率持平於1.8厘，相當於在公開市場單日淨回籠1,570億元，為連續第6日淨回籠。