三星估少賺35% 衰足6季

代工電視家電利潤遜色 晶片虧損或收窄 去年人工智能（AI）熱潮席捲全球，連帶晶片股成為資金追逐對象。不過，南韓科技巨擘三星電子最新公布的第四季初步業績指引卻顯示，截至去年12月底的一季，該企經營溢利僅介乎2.7萬億至2.9萬億韓圜，以中間值2.8萬億韓圜（約166億港元）計，即按年下跌逾35%，是連續第6個季度向下，遠遜市場預期。受消息拖累，三星電子股價周二顯著受壓，收市跌2.35%，收報7.47萬韓圜。

與此同時，該企第四季的營收預估數字同樣不似預期，僅徘徊在66萬億至68萬億韓圜，同樣地，以中間值67萬億韓圜計算，按年跌近5%，按季則表現持平。

三星電子將在本月31日正式公布第四季業績。分析認為，由於晶片代工、電視和家電業務利潤低於預期，拖累了三星電子上季盈利表現。市場調研機構TrendForce指，該企第四季行動記憶體（Mobile DRAM）加價18至23%，快閃記憶體（NAND Flash）價格也加10至15%，晶片板塊虧損有望少過第二季及第三季。

投行撐半導體業復甦 一眾投資大行則繼續看好半導體板塊前景。大和證券資本市場公司分析師SK Kim早前發表報告指，受惠手機和手提電腦需求復甦，加上供應商減產，記憶體價格由去年第四季開始反彈，並可望於今年上半年進一步攀升，有利業界下半年和明年的營運表現。

值得留意的是，南韓存儲器製造商「二哥」SK海力士首席執行官郭魯正最新稱，受惠AI記憶體晶片及投資效率極大化，該企市值有望在未來3年翻倍至200萬億韓圜（約1,520億美元），印證大和分析事出必有因。

另一大行瑞銀亦指，亞太區半導體行業仍在早期復甦階段，南韓及台灣表現仍落後某些海外市場，而該行由2022年8月起已給予半導體行業「增持」評級。

該行又提及，目前行業庫存高的問題已經改善。內地發展半導體進程方面，該行認為內地具備發展邊緣運算科技（Edge AI）潛力，亦看到他們在相機、微控制器（Microcontroller）等有優勢，美國的制裁令亦促使不少內地企業尋找本土替代方案，並認為全球智能手機需求量今明兩年將有3%及2%的增長。

車載鏡頭出貨量按年跌4.1%至471.2萬件，按月跌30.5%，主要是因為客戶端聖誕節假期影響。兩大產品去年全年出貨量分別為11.7億件及9,081.2萬件，按年跌1.82%及升15.08%。

三星第四季初步業績指引