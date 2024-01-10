港元定存息年中恐低見4厘

市場憧憬聯儲局在3月開始減息，富邦香港第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光坦言，市場於FedWatch工具的預測屬過分進取，考慮到目前美國經濟數據仍穩，預期當局年中才開始減息，年內減息3次共0.75厘。

上半年樓價看跌半成 他指，目前港元拆息（HIBOR）已見頂，相信美國減息時會跟隨下調，年中前各期限定存利率將低見4厘，建議「食息一族」目前可鎖定高存息。港元最優惠利率（P）方面，參考加息周期經驗，他預期港P調整會有所滯後，或美息下調3次後，港息才會微降0.125厘，最快於第三季末或第四季發生。

香港樓市持續低迷，潘稱，內地經濟未見反彈，港樓亦會繼續受壓，上半年樓價或再跌5%，現時有需要重新設計樓市措施，料港府今年或再「減辣」。若港元利率跟隨美息回落，加上中央未來推出更多政策支持以提振信心，估計下半年樓價會回穩。

內地方面，他預期當局會繼續將今年的經濟增長目標設為5%，加上在財政政策支持下，相關目標不難達到。

預期人行將減息降準 他又指，近日中國人民銀行對政策的語調變得更為積極，預期於第一、二季下調中期借貸便利（MLF）及貸款市場報價利率（LPR）各0.1厘，並將降準0.2至0.25個百分點。另美國減息預期使美匯指數回調，年中前或跌穿99，其他貨幣將會相對走強，屆時人民幣兌每美元或見7算水平。