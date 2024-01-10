港IPO全年料籌千億返5甲

會計師行畢馬威預期今年香港將錄90宗首次公開招股（IPO），集資1,000億元，全球集資排名可由去年第6位重返首5位。該行資本市場合夥人劉大昌坦言，高息、地緣政治等因素仍纏繞市場，預期美國聯儲局減息，有助市場信心恢復，增強資金流動性，料新股融資有望於第二季逐步回暖。

估未有中東公司上市 他指出，目前排隊上市的企業約60家，較以往逾100家明顯回落，反映很多企業並不急於上市，以待完成2023年12月止的年度審計，再在2024年第二季，甚至第三季才進行招股，估計今年將有5宗是特專科技公司（俗稱18C）公司，預計每宗集資50億至100億元，而今年起改革的GEM則有5至10宗。

對於港府研究徵收資本增值稅，劉氏指，當局剛提出研究，相信不會影響今年融資活動。另外，香港雖與中東市場建立互聯互通，讓當地上市公司可在港第二上市，惟不預期今年有中東企業來港，但強調若有是好事。

另外，深圳上市的內地人工智能（AI）公司科大訊飛計劃將訊飛醫療分拆在香港上市。