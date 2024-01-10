恒指13個月低 藍籌6日回購超2020年

港股未止跌，恒生指數昨日以全日低位16,190點收市，跌穿16,200點，連跌第6個交易日，並創逾13個月新低。市場流動性未見改善，企業大力回購自保，統計顯示，藍籌股今年首6日回購額已超過2020年全年。

美團4年最殘 京東穿紅底 恒指昨日早段曾漲190點，惟及後受大型科技股拖累，收市跌34點或0.21%；科技指數3,500點關更得而復失，收報3,454點，挫30點或0.86%，與恒指同創逾13個月新低；國企指數收跌31點或0.57%，報5,449點。全日成交額按日縮2.99%至819.79億元，「北水」淨沽出40.35億元，按日大增1.82倍。

港股市值高位插近五成 外媒數據顯示，藍籌股去年共斥170億美元（約1,326億港元）回購在香港及其他證券交易所上市的股票，惟未能刺激港股表現。據聯交所資料，截至去年12月底，港股總市值為31萬億元，按月下跌0.3%，較2021年2月的歷史高位58.67萬億元累失約47%。

法巴亞太區股票及衍生品策略主管呂成指，港股目前估值低殘，企業為展示集團財政能力，回購股份將是結構性活動，而非周期性行動。他續指，市場正等待宏觀政策向好、企業基本面改善，在此過渡期中，企業回購行動將會持續，近期已見蔓延至中小型公司。