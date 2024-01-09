黎明前黑暗難熬 中港資產荊棘途

2024年開年以來，中港兩地股市表現在鬥爛，市場信心顯然尚未恢復。事實上，內地經濟仍不斷爆雷，上周五就有資產管理公司中植集團申請破產獲北京法院受理，當局選擇在確保不影響系統性風險的情況下從速處理債雷問題，為經濟重新出發掃除重大不明朗因素，固然是戰略一步，惟這段拆彈過程，猶如黎明前的黑暗，日子必然難熬，與內地高度互聯的香港亦難免受拖累，只有咬緊牙關，耐心等候物極必反的一刻來臨。

今年開市5個交易日，港股就跌足5日，恒指在萬六點關浮沉，靠北水交易充撐場面。單是昨日，12家藍籌公司股價創52周新低，走勢之弱，令不少長期捧場客大失所望。究其原因，中企佔去港股大比例市值，但中國資產價值仍然低迷，各大中資板塊被輪流洗倉，無一幸免，香港資產又備受港樓跌市所累，反正就找不到亮點，翻身尚無期。

近日內地中植破產事件，雖然某程度是市場預期之內的發展，但投資者都在觀望後續市場的反應，會否引發更大規模的企業倒閉潮來臨。畢竟年關當前，去年下半年內地景氣不似預期，不少企業都在食老本，新春前內地仍在不斷爆雷，未見有其他更大型的刺激措施出台，或多或少影響過年前後的市道氣氛，居民應對不明朗的前景，都抱着謹慎態度，節慶消費亦打折扣。

放在眼前的事實是，內地經濟還有一大債雷要拆解，就是內房企業債務問題，被喻為「大得不能倒」的中國恒大的天量債務最終如何化解，整體內地樓市所積壓的庫存如何消化，雖然當局不斷出台政策疏導風險，但在管理市場預期方面顯然仍力有不逮，市場信心低迷，居民有錢都不敢花，這樣下去，只怕今年內地經濟的另一挑戰，乃通縮叩門，則「黑暗」的日子尚不知道會持續多久。

無可否認，中國的龐大市場是吸引外資的重點。雖然美國大力渲染中國投資風險，但仍有不少外資企業積極布局在內地的發展，尤其是金融業，所持的一份信念，就是作為全球第二大經濟體的中國，最終能克服債務危機，重納增長軌道，服務業尤其是金融業的國際化發展將會顯著提速，並在電動車、太陽能等新能源板塊保持領導角色，擔當全球數碼化與智能化經濟的先導者。不過，更樂觀的憧憬，會隨着日復日、月復月的艱難日子所抵銷，故也許今年是中國扭轉逆境與悲觀的關鍵之年，否則整體資產繼續低迷下去，難以維持合理速度發展的話，即使中國擁有大市場，亦只怕難再為各方帶來紅利，更甚是變成一大包袱。

理論上，若然中國宏觀經濟基本面能兌現官方所說，保持穩定增長，那資本市場在新起點重新起步，只是時間問題。畢竟作為全球第二大經濟體，不可能沒有一個合理規模的資本市場來支持。所以，各方仍對中國股市與整體金融服務業前景抱有希望，必有其道理。只是就在這「黎明」到臨前，得有心理準備，「黑暗」的日子尚難料盡頭。