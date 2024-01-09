股市估市：美股仍不缺利好因素

中國最大民營金融企業中植集團正式申請破產清算，並在上周五獲北京市第一中級人民法院裁定受理申請。中植系破產並不是新鮮事，自去年消息傳出後，也曾困擾大市，奈何中港股市底弱，就算是舊消息，稍為更新提一提，依然有炸散大市的威力。

事實上，中植過去對債市及股市引起的連鎖負面反應，早已發生在市場上，只要留意近日離岸人民幣走勢，兌每美元仍徘徊7.18水平左右，未見明顯轉弱，因此投資者未進一步看淡，只要人民幣短期沒有大幅回跌至7.27水平，投資者沒有深化憂慮中國債務問題。

通脹左右降息步伐 何況人民幣轉弱，與市場早前過分憧憬美國聯儲局年內減息次數後回醒過來有關。美國10年期國債孳息率由去年12月27日的3.783厘，回升至近期4.1厘水平。美匯指數亦由同期低位100.38反彈至102.83，故認為中植的消息只算是火上加油。

反而，投資者應將焦點放於周四美國公布的消費物價指數（CPI）數據。市場預測美國去年12月CPI或小幅反彈至3.2%，核心通脹有望降至3.9%，通脹黏性風險可能成為影響未來降息步伐的因素。假如數據好過市場預期，再度加強美國減息的預期，那麼美元短線再轉弱，債息回調下，資金會再流入股市，尤其是美股。

企業盈利備受憧憬 另一方面，美國本周將有多間巨企公布去年最後一季財報，周五有摩根大通、美國銀行、富國銀行、貝萊德以及花旗集團等金融巨頭將率先公布業績，另達美航空、聯合健康的財報也是投資者焦點。踏入2024年，美股高處不勝寒，一直被認為估值太貴。

美股的貴，是比較的，假設今輪美股業績勝預期，或同時調高今年盈利預測的話，美股就沒有那麼貴了，及後或者又有另一輪升勢。

此外，也要留意今日至12日在美國舉行CES 2024美國消費性電子展，今年將會有更多人工智能（AI）有關產品，包括AI個人電腦（PC）元年所發表的產品，圍繞在WiFi 7應用的IoT（物聯網）、電動車與自動駕駛等相關解決方案、還有因為蘋果公司（Apple Inc.）Vision Pro即將上市而又紅回來的擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）裝置，也可看到各式各樣的機械人、醫療保健科技等。美國納指七雄能否再炒上，與CES有莫大的關係呢！

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）