新盤概況：薈鳴提價9%加推23伙

最快周六首輪銷售

宏安地產執行董事程德韻表示，新一批屬中層至高層單位，包括16伙一房及7伙兩房，折實價介乎417.4萬至693.9萬元，呎價由約16,938至19,970元。項目最快今日上載銷售安排，料周六作首輪銷售。該公司營業及市務部高級經理陳永盟稱，入票客源中有約五成來自東九龍，約兩成來自新界，不乏專才或重建戶的查詢。