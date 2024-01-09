新盤概況：薈鳴提價9%加推23伙
新盤收票反應不俗，發展商提價加推。宏安地產(01243)旗下黃大仙薈鳴，連續3日加推，昨日公布價單4號涉23伙，折實平均呎價升至約17,917元，較上一張價單再高近9%。
最快周六首輪銷售
宏安地產執行董事程德韻表示，新一批屬中層至高層單位，包括16伙一房及7伙兩房，折實價介乎417.4萬至693.9萬元，呎價由約16,938至19,970元。項目最快今日上載銷售安排，料周六作首輪銷售。該公司營業及市務部高級經理陳永盟稱，入票客源中有約五成來自東九龍，約兩成來自新界，不乏專才或重建戶的查詢。
資料顯示，項目上周推出價單1號涉及50伙，折實平均呎價約15,326元。至今4張價單涉及142伙，佔全盤供應逾六成，折實平均呎價約16,247元。為配合銷售部署，美聯物業及經絡按揭轉介為項目買家提供按揭優惠。
雲海別墅7088萬成交
新界洋房交投持續，新鴻基地產(00016)的馬鞍山雲海別墅，昨以7,088.8萬元招標售出Camellia Avenue 1號洋房，實用面積3,222方呎，呎價約22,001元。該盤4個月內累售17座洋房，吸金逾10.5億元。
同系多個樓盤昨錄承接，大埔白石角University Hill第2A期以774.66萬元招標售出連花園兩房單位，為漾景閣第5A座1樓B6室，呎價約20,226元。天水圍Wetland Seasons Bay第1期招標賣出別墅WV6地下B室，成交價1,581.8萬元，呎價約14,111元。
恒基地產(00012)的住宅項目亦錄得成交，尖沙咀本木以1,900萬元售出22樓B2室，呎價約26,352元。長沙灣西洋菜北街曉柏峰售出B座3樓B3室一房戶，成交價412.11萬元，呎價約16,484元。旺角利奧坊‧壹隅2座9樓A室兩房戶，以904.68萬元成交，呎價約22,338元。
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，落實本周五起以招標形式發售一伙四房分層戶連一個車位，為第1座5樓A室，實用面積4,253方呎四房戶。
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