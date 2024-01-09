半新盤照蝕 LP6揸5年貶47萬

樓價一直滑落，近年出售的半新盤蝕讓災情最嚴重，將軍澳日出康城再添損手成交，有業主勁減約232萬元沽出LP6一房單位，持貨近5年半帳蝕約47.4萬元。

美聯黃少明指，上述為5座低層J室，實用面積約309方呎，原先叫價約680萬元，最近已下調至約490萬元，終減至約448萬元成交，呎價約14,498元。單位2018年9月購入價約495.4萬元，現貶值約9.6%。新買家為內地客，須支付合共樓價15%的辣稅，涉額約67.2萬元。

該行張國成稱，元朗朗屏8號5座高層A室，實用面積約610方呎，一年前以約900萬元放售，累減約140萬元，以約760萬元轉售，呎價約12,459元。原業主2020年初以約850萬元入市，帳面虧損約90萬元。

弦海傳售350萬輸35% 此外，馬鞍山薈朗業主持貨逾7年都要蝕，世紀21奇豐蔡蓓表示，該盤1座低層B6室，實用面積約293方呎，一房間隔，放盤4個月減約42萬元，以約348萬元易手，呎價約11,877元，較2016年9月購入價低約52萬元。

另消息指，屯門弦海高層一房以約350萬元售出，呎價約1.03萬元，單位約4年大幅貶值約196萬元或約35.9%。

馬灣珀麗灣今年首宗成交即「見紅」。中原溫詩雁稱，該盤21座高層G室兩房戶，享海景，附約70萬元裝修，以約635萬元沽出，呎價約11,936元，原業主持貨約3年半帳蝕約107萬元。

利嘉閣李嘉輝指，黃大仙現崇山6B座高層C室兩房戶，成交價約830萬元，呎價約15,779元，2019年至今貶值約85萬元。