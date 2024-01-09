上車盤樓價淪陷

得寶跌返9年前 荃灣中心每呎8千 新盤低開搶上車客，多個細價二手屋苑價格淪陷，就連市區鐵路沿線的牛頭角得寶花園兩房單位呎價都險守一萬元關口，重返9年前水平，荃灣中心呎價亦跌至約8,000元。樓價回落，各區交投量低位向上，全港8個住宅區1月份成交量，其中6個按月回升。

美聯黃家明表示，上述得寶花園A座高層5室，實用面積約398方呎，區內客多年來一直留意市況，見樓價持續回調，決定以430萬元購入自住，呎價約10,804元。資料顯示，同面積高層單位，於2020年中曾以635萬元登記轉手，3年多樓價高位回落逾200萬元，或逾32%。

美景兩房呎售$8912 荃灣中心兩房單位呎價進一步下跌。該行梁仲維指，該屋苑17座低層B室，實用面積約374方呎，去年11月底以約400萬元放盤，本月初已下調至約320萬元，最終累減約100萬元，以300萬元售出，呎價約8,021元。上述呎價料屬項目近年低位。

青衣私樓呎價跌穿九千元。美聯樊志聰稱，區內部分已放盤一段時間的業主，為求加快出貨，近日擴大叫價減幅，如美景花園8座中低層B室兩房單位，實用面積約432方呎，早於2022年中已經放盤，原業主一心沽貨，累劈180萬元，終獲同區租客以385萬元購入，呎價約8,912元，重回2016年時水平。

移民業主續願低價出貨。晉誠地產陳貴盛稱，深井碧堤半島9座中層H室，實用面積約517方呎，兩房間隔，原業主已移民，去年9月放盤開價610萬元，減價75萬元，以535萬元售出，呎價約10,348元，低市價約5%，樓價重回約8年前價位。

東涌月內13刁飆3.3倍 各區二手價格持續下跌，帶動交投回升，上述8個住宅區中，東涌二手交投量升幅最顯著，本月暫錄約13宗買賣，較上月同期急增逾3.3倍。其次，青衣錄約11宗，與上月同期只錄約4宗相比，增幅逾1.7倍。

此外，粉嶺及上水的北區本月暫錄約15宗二手買賣，按月漲幅近88%，區內私樓連錄做價低於「4球」成交。馬鞍山及元朗同期分別錄約18宗及約16宗，按月增幅均達80%。至於屯門本月暫錄約28宗，較上月同期亦增加約12%。

二手上車盤跌價成交