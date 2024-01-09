簡訊一覽
●中國中免(01880)公布業績快報，去年盈利按年增長33.52%，至67.16億元（人民幣‧下同）；收入675.76億元，按年升24.14%。由於盈利能力持續改善，主營業務毛利率按年升3.42個百分點，至31.44%。單計去年第四季，盈利15.1億元，按年增長2.75倍；收入167.39億元，按年升11.09%。
●耀才證券金融(01428)發盈喜，預期去年4至12月首9個月的未經審核綜合稅後純利為4.42億元，較去年同期之綜合稅後純利約4.12億元上升約7%。
●歐舒丹(00973)公布，行政總裁兼副主席André Joseph Hoffmann辭任，Laurent Marteau將接任行政總裁一職，相關人事變動將於4月1日生效，而二人將會繼續擔任公司董事。
●滙豐投資管理宣布，委任Michael Cross為亞太區首席投資總監，接替已退休的陳寶枝，並且會常駐香港，直接向亞太區及香港行政總裁何瑞芬匯報。
●職場社交平台脈脈顯示，阿里巴巴(09988)旗下阿里雲副總裁陳雪松已於上月離職。內媒報道指，他離職後或進入人工智能（AI）領域。
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