紐約期油曾挫5% 苦守70關

市場繼續關注利比亞抗議活動對石油供應的影響，目前利比亞最大的沙拉拉油田已被迫關閉，導致當地石油產能從大約每日120萬桶減至98.1萬桶。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，投機者持有的淨好倉有所減少，分析認為主要是因為有新一批淡友開始入市布局。

沙特運歐亞原油下月減價 布蘭特期油周一曾挫4.21%，低見每桶75.44美元；紐約期油挫4.97%至70.14美元。荷蘭國際集團（ING）認為，利比亞的產油量減少，以及中東地區的衝突持續，將為油價提供支持，但除非地緣政治局勢急劇惡化，否則油價上漲空間仍有限。

事實上，中國經濟復甦進程緩慢，導致全球石油需求不振。沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美表示，下月出售予亞洲買家的阿拉伯輕質原油官方定價（OSP），將會較本月份每桶減價兩美元，比起作為中東地區油價基準的杜拜/阿曼原油溢價降至每桶1.5美元，為2021年11月以來的27個月新低。此次降價的幅度亦是13個月以來最大，符合市場的預期。此前許多亞洲煉油商都要求沙特減價，因為來自該地區的原油一直偏貴。另外，2月份運往歐洲、地中海及美國的OSP亦有所下調。

其他大宗商品方面，國際金價表現回軟，現貨金周一曾跌1.38%，低見每安士2,017.37美元。金價的回調除了技術因素外，部分原因亦在於市場對於美國聯儲局及其他發達經濟體央行的減息預期稍為降溫。分析指短線或繼續在2,020美元水平整固再覓方向。