iPhone上月在華銷量料雙位數跌

作為全球市值最大企業的蘋果公司（Apple Inc.）近期屢遭投行下調評級與目標價，與市值排名第二微軟（Microsoft）差距不斷收窄。而過去作為Apple主要增長引擎的中國業務，亦因為華為重新崛起而受到挑戰。富瑞估計，去年12月的iPhone在華銷量錄得雙位數的跌幅，以全年計，其銷量亦下跌約3%，市佔率減少約0.4個百分點。

富瑞又估計，中國的手機市場主要增長來自華為及其他Android手機品牌。而在本月，由於去年1月較高的基數效應影響，手機廠商要爭取實現按年增長會更加困難，尤其是去年銷售基數及增幅強勁的iPhone。

6月發布生成式AI 本年度手機市場的另一焦點在於人工智能（AI）的應用，Apple在國際市場上的最大對手三星，早前已率先打着AI的旗號宣傳於本月18日的發布會。而Apple在這方面則稍為落後，消息指該公司要到6月的全球開發者大會（WWDC）上，才會宣布一系列基於生成式AI的新工具。

據報這些工具會作為iOS 18作業系統的一部分推出，包括對於語音助手Siri的改進，這些新改動料將整合至下一代的iPhone 16系列手機。另外，Apple Music亦可能會新增AI功能，幫助用戶創建播放清單等。

Apple官網資料顯示，其頭戴式裝置Vision Pro將於2月2日在美國正式上市，1月19日開始預訂。

不過，有分析認為，Apple的AI生態可能要到2025年才會較為完整，因此今年內推出的新服務與功能料會集中在iOS 18的升級。