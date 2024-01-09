內地訂汽車晶片標準 小米否認推廉價入門車

中美大打科技戰，美國千方百計阻止高端晶片供華，迫使中國加快晶片國產化進程。昨日工信部印發國家汽車晶片標準體系建設指南，切實發揮標準對推動汽車晶片產業發展的支持和引領作用，力爭制訂全球汽車業新技術標準的主導權。

指南指出，到2025年，制訂30項以上汽車晶片重點標準，明確環境及可靠性、電磁兼容、功能安全及訊息安全等基礎性要求，制訂控制、計算、存儲、功率及通訊晶片等重點產品與應用技術規範，形成整車及關鍵系統匹配試驗方法，滿足汽車晶片產品安全、可靠應用和試點示範的基本需要。到2030年，制訂70項以上汽車晶片相關標準，進一步完善基礎通用、產品與技術應用及匹配試驗的通用性要求，實現對於前瞻性、融合性汽車典型應用場景及其試驗方法的全覆蓋。

小米股價昨日一度低見14.04港元，創兩個月盤中新低，全日跌3.88%，報14.36港元。小米汽車昨針對一眾網民關心的問題作回應，其中被問到小米會否為了降低起售價，搞一個「丐中丐」版本（意即配置很低的入門版汽車）時，小米強調內部有充分一致的產品立項準則，「體驗優先」放在第一位，「小米SU7就是標準版」。

極氪增交付目標 吉汽照跌 公司又否認將推出Redmi汽車，指目前專注於把公司第一款車「小米SU7」的產銷全鏈條做好，目前亦先聚焦「小米SU7」內地的正式發表和上市。公司重申，手機依然是小米最核心的業務、「人車家全生態」策略最核心的基礎，又謂雷軍依然非常關注手機業務的技術研發。

寧德夥福特車款獲美補貼 至於車用電池大廠寧德時代的合作夥伴福特汽車表示，雙方在美國合作建設的電池工廠不會受到《通脹削減法案》（IRA）外國敏感實體指南等聯邦規則的影響，這意味裝載其與寧德合建工廠所生產動力電池的車輛，仍將享有《通脹削減法案》提供的稅收抵免資格。

另外媒報道，汽車運輸船舶短缺推高運費至創紀錄水平，並限制中國電動車出口至歐洲。航運代理商Clarksons預計去年跨洋運輸的汽車數量按年增17%至2,340萬輛創新高，超越2018年的紀錄，問題是2020年疫情爆發期間報廢的純汽車及卡車運輸船數量是2016年以來最多，新船供給亦難以短期內追趕，導致每日運費升至11.5萬美元，為2019年的7倍。

海外車企方面，日媒指本田汽車（Honda Motor Co）考慮在加拿大興建一座電動汽車工廠，涉資近138.3億美元，或涉自製電池。