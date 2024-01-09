港人置業信心最低

城大調查：就業炒股按年俱降 有調查顯示，香港消費者信心指數上季度錄得86.6，按季及按年同降0.2%；另港人對就業、投資股票和置業的信心均有所下降，其中以置業的信心最低。

香港城市大學管理科學系統計諮詢中心公布2023年第四季兩岸及港澳消費者信心指數中香港方面的結果，發現香港消費者對該季兩個分指數的信心下降，包括就業狀況和投資股票。港人對就業狀況的信心分指數錄得98.5，按年下降1.9%，按季下降4.3%，是本季度降幅最大的分指數。對目前就業狀況的信心指數為98.7，按季下降5%；對未來3個月的就業信心指數為98.3，按季下降3.8%。

港人對投資股票信心分指數為74.3，按年顯著下降12.1%，按季亦降1.8%。對目前投資股票狀況的分指數為70.5，按季下降2.2%；對未來3個月狀況的分指數為76.9，按季下降1.5%。

港人對購買房屋的信心分指數為74.2，按年降4%。雖按季升1.1%，但購買房屋再次成為信心最低的分指數，顯示香港消費者對這個範疇最欠缺信心。對目前購買房屋的信心指數為71.5，按季升4.1%；對未來3個月購買房屋的信心分指數為76，按季只稍微下降0.7%。

對物價信心升 仍存憂 港人對經濟發展方面的信心分指數為88.1，與上一季度相比稍微上升0.3%，按年則稍微下降0.3%；對目前經濟發展的信心指數為77.8，按季稍微上升0.4%；對未來3個月經濟發展的信心指數為94.9，按季稍微上升0.2%。結果顯示，消費者對經濟發展的信心保持穩定，但對此範疇的信心仍未能恢復。

此外，香港消費者對以下4個範疇的信心按季上升，包括物價狀況，生活（消費）狀況，購買房屋和經濟發展。港人對物價狀況的信心分指數為74.3，按年顯著上升10.7%，按季亦上升2.3%；對未來3個月之物價信心指數為78.6，按季升2.7%。雖物價狀況分指數上升，但分指數的數值偏低，反映消費者仍然擔憂本港的物價狀況。

95%人多次赴深圳消費 事實上，香港經濟如今非但面對資產價格下跌及增長前景不明朗，更出現消費外流問題。近日深圳零售商業行業協會發表《深港兩地消費滿意度調查》指，逾四分之一受訪港人表示每周到深圳消費，近四分之三人每月至少北上一次，對當地消費環境整體滿意度達97%。

報告指，95.24%受訪港人多次到深圳消費，通常與家人或朋友一同前往，多選擇即日往返。港人在深圳更偏愛的消費場所多為購物中心和大型超市，佔比分別為78.1%和60%。同時，港人在深消費的業態中，餐飲消費的佔比達九成以上，其次是購物與休閒娛樂類的消費。近60%受訪港人認為，物美價廉、產品豐富是吸引他們北上的主要原因。

消費者整體信心指數