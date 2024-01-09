絲絲講場：龍年茅台酒開售即炒貴逾倍

仲有大約一個月就要同兔年講拜拜，同龍年Say Hi！絲絲都好期待，希望新年新氣象。龍係傳說中嘅瑞獸，好多人都希望趁呢年生個龍仔龍女，連生肖紀念產品都特別搶手呀。

A股股王貴州茅台趁勢推出「甲辰龍年茅台酒」，喺公司嘅網絡平台上發售，據講日前就有850萬人申請購買。今年經已係公司第11款生肖系列產品，瓶身繪有騰龍圖案，包裝主色調為「柘黃」，絲絲真係要上網先查到柘黃係解「用柘木汁染成的赤黃色，自隋、唐以後，比喻為帝王的服色」，睇嚟茅台嘅Marketing部門真係有啲心思。

官方價格500毫升版本每支要2,499元（人民幣‧下同）。不過，網上經已有炒價，由5,499至7,759元都有，並且仲話已有13宗成交。內地咁大，打住「茅台」兩個字，如果急要有人願意食高炒價又唔出奇嘅。

人行發行一億張龍鈔 另一件熱炒龍年紀念品，就係中國人民銀行發行嘅龍年紀念幣同紀念鈔。自1988年至今，人行一共發行咗4次龍年紀念幣，但龍年紀念鈔今次只係第二次發行，對上一次係面值100元係2000年「千禧龍鈔」，今次龍幣面值係10元，龍鈔則係面值20元。

雖然向人行申請購買反應熱烈，但睇番坊間嘅炒價又唔係咁高，目前網上龍鈔嘅炒價每張只係35元。無他嘅，因為個發行量大嘛，人行龍幣會發行1.2億枚，龍鈔就一億張。數量咁多，試問點炒得起呢，都係疊埋心水買嚟做紀念品啦！

余絲韻