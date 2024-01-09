副董事長涉違法被拘留 恒汽復牌股價曾瀉22%

公司資不抵債逾328億 這幾個人明顯是恒大財務問題的核心，而這次被抓的劉永灼，其簡歷提過他有營運房地產項目的經驗，但似乎更多打理副業。不過，由於他29歲已當上恒大的副總裁，廣被視為許家印的「愛將」。

劉在2020年中進入恒汽，之前曾任恒大的「礦泉水集團董事長」、「互聯網集團董事長」、「分管互聯網金融集團」，而最為人熟知的是做廣州恒大淘寶（現廣州足球俱樂部）董事長，延攬意大利名帥納比和巴西名帥史高拉利、2011至2017年稱霸中超均為其手筆，坊間也回帶他早年那句「恒大要的冠軍誰都不能搶」。

分析指，由於國足前主帥李鐵等人日前才在電視認罪，劉永灼出事應該與足壇無關。不管如何，其軌迹可見恒大當年如何「大花筒」，以及恒汽去年6月底止資不抵債328.44億元人民幣。