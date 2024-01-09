內地今年出境遊收入料多達8346億

內地防疫解封一周年，有統計指內地出入境旅遊市場復甦有望加快。官媒引述中國旅遊研究院預測，指今年全年出入境旅遊人次和國際旅遊收入將分別逾2.64億人次及1,070億美元（約8,346億港元）。

估國際航班回復疫前80% 文章提及，國際航班快速恢復是利好出境遊的重要因素。中國民航局數據顯示，國際客運航班已經由去年初的每周不足500班，恢復至目前的逾4,600班。其中，中歐客運恢復至疫情前60%以上，並且今年國際客運市場將繼續加快恢復，預計年底每周達6,000班左右，將恢復至疫情前約80%。

此外，不少人亦將出境遊行程定在即將到來的寒假和春節假期。途牛旅遊網數據顯示，今年春節團期的旅遊產品預訂量較去年同期大幅增長，預訂高峰也明顯提前。目前出境遊預訂訂單佔比達34%，泰國、新加坡、馬爾代夫、俄羅斯、新西蘭、阿聯酋、馬來西亞、印尼以及北歐連線是熱門選擇。

不過，投資大行野村對此看法保守，料今年底跨境航班只會達2019年的75%，而內地旅遊和其他服務業的潛在負面溢出影響，將在2月春節假期後浮現，出境旅遊支出則會於第二季收復失地。