龍光子企債權人擬撤清盤呈請
花旗國際代表龍光集團(03380)少數債券持有人入稟香港高等法院，提出將龍光子企金泓（香港）投資及潤銘（香港）投資清盤，原本昨日是「大限」，惟聆訊再獲押後至下周一，據報債權人代表律師表示，債權人打算撤回呈請。
主審中國恒大(03333)清盤案的高院法官陳靜芬，上月審理本案時才說金泓及潤銘的清盤呈請聆訊押後至昨日為「最後機會」。然而，據了解，事隔一個月，一部分債權人同意龍光的債務重組方案。涉事債券乃龍光而非兩家子企發行，本金額3億美元，票面息5.75厘，2025年1月14日到期。
鑫苑美子公司申破產保護
鑫苑服務(01895)母企鑫苑集團於美國的子企Hudson 888 Owner周日在紐約南區聯邦地區法院按照美國《破產法》第11章申請破產保護，據報預估資產及債務均介乎一億至5億美元。
曾違約的鑫苑早前公布去年中期業績，6月底瀕臨資不抵債，一年內到期銀行貸款及其他債務餘額為15.28億美元，流動資產雖有44.6億美元，但31.12億美元是樓盤，現金及受限制現金僅3.8億美元。
美的傳接手順德萬達廣場
另外，內媒報道，萬達集團已退出佛山順德萬達廣場的權益，由美的置業(03990)全盤接手。
內房市道嚴峻依然，瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之稱，內房持續下行或令內銀添兩萬億元人民幣的不良貸款，之前下調既有樓按按息則削淨利息收益率5至6點子。儘管股息回報率高有望使內銀股價上行，但對板塊維持「相對中性」的看法，並指疲弱的消費和經濟不利專注於零售銀行及財富管理的銀行。
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