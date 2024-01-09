龍光子企債權人擬撤清盤呈請

曾違約的鑫苑早前公布去年中期業績，6月底瀕臨資不抵債，一年內到期銀行貸款及其他債務餘額為15.28億美元，流動資產雖有44.6億美元，但31.12億美元是樓盤，現金及受限制現金僅3.8億美元。

內房市道嚴峻依然，瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之稱，內房持續下行或令內銀添兩萬億元人民幣的不良貸款，之前下調既有樓按按息則削淨利息收益率5至6點子。儘管股息回報率高有望使內銀股價上行，但對板塊維持「相對中性」的看法，並指疲弱的消費和經濟不利專注於零售銀行及財富管理的銀行。