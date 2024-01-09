港商廈租金恐再插一成

調查：逾半打工仔撐混合辦公 勢削寫字樓需求 香港這彈丸之地，雖有非常完善的交通網絡，但經歷了新冠疫情，興起在家工作（WFH）模式後，即使如今疫情已完結，部分工作的WFH和上班混合模式依然存在。有調查發現，逾半打工仔都不希望天天到辦公室上班，要令這些打工仔改變主意，全日在辦公室上班，需要加薪作補償。事實上，部分僱主考慮成本與效益，接納革新員工工作模式，採取有限度的混合工作模式，而這種趨勢難免會影響寫字樓的需求，為本已疲弱不堪的商廈市道添壓，加上營商景氣欠佳，業界預期今年寫字樓租金最多或要再跌一成。

接納只返辦公室須加薪6% 外媒向350人進行訪問，結果是半數以上的受訪者表示，若僱主要求每星期在辦公室工作5天的上班模式，會要求加薪或更換工作，以獲得靈活的工作安排。當中，要求加薪的受訪僱員佔27%，而且大多數人要求加薪6%或以上；另有24%受訪僱員會考慮轉工。

分析指出，企業為吸引人才而引入混合上班制度，意味可減少寫字樓面積，這將導致今年寫字樓租金或要下跌6%。

其實，香港寫字樓租金經已連跌3年，而且空置率在去年底已達16.4%，內地公司租用香港寫字樓的興趣更每況愈下。根據物業顧問公司世邦魏理仕（CBRE）的數據，去年新寫字樓租約之中，內地公司只佔11%，較2021年的18%顯著減少。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍對本報表示，靈活的地點工作已成為新趨勢，因在3年的疫情期間，人們發現在家工作是可行，並且打工仔嘗過WFH的好處，「確實好難返轉頭，情況好似返開5日工嘅人，好難叫佢轉新工時要返5日半甚至6日」。

不過，她認為實際個案佔比未必如上述調查般多；「可能10個求職者入面，有4個希望有混合形式上班，但你問佢會唔會堅持一定要呢？可能只得一兩個會堅持」。因為很多求職者都知未必有很多僱主有能力去安排，「香港雖然有人才荒，但另方面亦有唔少公司盈利減少需要裁員或倒閉」。

她認為，混合式工作相較全部人都在辦公室上班，後者的工作效率在老闆心目中一定較好，而且也不是所有工種適合WFH，所以目前只有少數大公司有混合式上班，或家庭友善上班制度的安排，而且多數是每月只有一兩天可以WFH。

陸東：港樓陷長期熊市 根據中原工商舖的數字，近5年最多商廈成交要算是2021年的1,137宗，涉額381.51億元；2022年斷崖式下跌至645宗和181.85億元；2023年亦錄603宗和209.48億元。展望今年，該行料寫字樓租金平穩至跌約5%。另外，CBRE亦看得較淡，料今年商廈租金跌5至10%。至於看得「最牛」的美聯工商舖，料全年租金升幅亦僅5%以內。

著名分析員陸東出席一論壇時表示，對港樓市看法較市場為淡，認為已進入「長期熊市」，因過往支持樓市的兩大因素，包括零息環境和政府推地步伐緩慢，如今已不復存在，而利率環境正常化，亦令買樓收租吸引力下降，即使今年美國開始減息，料幅度也不會太大。

近年商廈買賣表現 今年寫字樓租金預測