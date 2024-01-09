道指低開216 大摩：美經濟軟着陸機率高

美股於新一年開局首周出師不利，一直唱淡的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson認為，經濟增長需要重新加速，股市才有望大幅上漲，並建議投資者關注不同行業及個股，而不是由市值加權的指數表現。道指周一早段曾跌216點，報37,249點；標指升19點，報4,716點；以科技股為主的納指升148點，報14,672點。

高盛估10年期債落3.245厘 大摩認為，今年經濟最有可能會出現「實經濟增長乏力、通脹放緩」的軟着陸情景。在這種情況下，股票的風險仍然很高，防守股及周期股將會繼續跑贏大市。另一種情景則是經濟增長加速，金融環境變得寬鬆，最終刺激資本開支，同時利率下降提振被壓抑的住屋、汽車及其他耐用品需求，這種情況會利好大市表現。第3種情況則是經濟出現硬着陸，屆時同樣是防守股表現會優於大市。

事實上，雖然華爾街對於美股的樂觀看法成為主流，但無可否認仍有眾多不明朗因素會響到今年的美股走勢，比如年底的總統大選。

相比起股市，債市的前景明顯更為清晰，摩根大通首席全球策略師Marko Kolanovic認為，在經歷一輪調整之後，美國10年期國債孳息率會重回4厘以下。

Kolanovic估計，假如債息重新回到4.25至4.3厘的水平，將會有大量美債買盤湧現，為債價提供支撐。另一投資銀行高盛也預期，債息會在4厘附近徘徊，之後在未來數月進一步跌落3.65至3.7厘的區間，並且到今年底跌至3.245厘的低位。

甩門累事 波音曾冧9% 企業消息方面，波音公司股價受到旗下737 MAX 9客機「甩門」事件拖累，周一早段曾挫9.32%，低見225.79美元。免疫治療公司Harpoon據稱獲默沙東出價約7億美元收價，收購價折合相當於每股23美元。Harpoon股價早段曾升1.1倍，高見22.31美元。

另外，美國廣播業務公司Audacy早前宣布，由於過去4年傳統廣告收入持續減少，嚴重影響到公司的財務狀況。該公司已經申請破產保護，計劃透過重組把公司債務從目前的19億美元降至約3.5億美元。