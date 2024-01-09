東亞估港P下半年調低 美全年或減3次共3/4厘

東亞銀行首席經濟師蔡永雄預計，港元最優惠利率（P）今年下半年或減一至兩次，每次減幅0.125厘，減息的時間及幅度料較美息滯後。

蔡又預計，美國聯儲局最快今年中開始減息，全年料減息3次，但是幅度合計只有0.75厘。

他直言，即使就業及通脹有所降溫，都難以支撐利率重返零水平，何況當地住屋成本及服務業價格仍然高企，估計貨幣政策還偏向略為緊縮。

外媒引述渣打旗下虛擬銀行Mox產品總監鮑志毅（Jayant Bhatia）表示，利率周期預計將在今年下半年穩定下來，現在乃鎖定資金以享受高利率的好時機。

銀行削港元定存利率 至於滙豐香港零售產品、財富和個人銀行業務主管Sidney Massunaga預計利率或向下，客戶將尋求將資金投入其他地方，包括股票或共同基金。

昨日再有銀行調低港元定存息，其中，東亞調低6個月期定存息0.15厘，至4.35厘，起存額10萬元，適用於全新顯卓理財客戶。建行亞洲則把一個及3個月定存息削0.15厘，最高分別有4.1厘及4.35厘，起存額一萬元，適用於全新貴賓理財客戶。至於交銀香港亦把一個月及3個月定存息下調0.1厘，至4.2厘及4.7厘。

與此同時，港元拆息昨日揚升，隔夜拆息升約0.03厘，至約4.77厘；與樓按相關的一個月拆息報約4.89厘，按日增約0.02厘。反映銀行資金成本的3個月期亦升至約4.94厘。

本地經濟看升3.5% 另外，東亞預期，香港經濟今年可以增長3.5%，蔡認為這反映本港經濟處於穩定復甦階段，並且預料今年訪港旅客數目有機會恢復至2018年的至少70%，加上通脹溫和及當局推出搶人才等措施，有助帶動香港的消費。他又謂，若果美國提早減息，有助本港股市及樓市信心恢復。